楊謹華老公哭了！夫妻首度「合體」談婚姻相處之道
記者翁新涵/綜合報導
2021-02-05 18:11:37
楊謹華和老公Ben結婚2年，首度登上雜誌封面談夫妻相處之道，問答期間，Ben展現了穩重、和善又幽默的特質，而楊謹華則毫不掩飾對老公撒嬌拋擲話題，兩人的默契不著痕跡，談到夫妻間的相處之道，更是甜到灑糖的地步，Ben甚至還激動得哭了！
楊謹華說，當自己在思考事情時，Ben總會將對方的事情放在心上，並以圈外人的視角分析，「這樣的他，給了我很強大的安全感。我會知道，不管發生什麼事，後面都有很強大的力量支持我。他把我的身體、靈魂，放在他的心裡面，而這是可以感受到的。」Ben則表示：「因為我過去長年待在國外，比較少看台灣的戲劇，所以我認識謹華之前，其實沒有看過她演的戲，也因此不會對於演藝工作有特別的想像；而認識之後，因為我們彼此之間存在著信任，所以對方是否在演藝圈內，從來不是個問題。」談到面對戲劇中免不了的親暱畫面，Ben仍然能夠如此大度嗎？他笑說：「親熱戲就當作藝術在看。我覺得演藝作品有一個特性，就是可以永遠留下來，這是很好的。而且謹華提到演藝工作時，眼睛會發亮，會讓人感受到她對於這份工作有想法、有熱忱。我覺得演戲是會讓她開心的事，所以我一定會支持。」至於從婚前相戀到婚後相處，楊謹華與Ben又是如何維持關係的熱度？Ben說：「我覺得如果婚姻有所謂相處之道，那就是要更為彼此著想。很多人在關係中，會期待對方變成自己想要的樣子，但是我們比較想要為對方改變。」楊謹華則如此形容他們夫妻之間的關係，「我們不只是夫妻，也很像同班同學。兩個人坐在一起，喜怒哀樂都跟對方傾訴。對我來說，現在的我們已經處於一個很舒服的狀態，我也相信，未來的我們會持續以同班同學的模式，一起成長，一起到老畢業。」採訪最後，Ben更情緒激動，眼眶泛淚地對楊謹華說：「謝謝妳成為我的老婆」，惹得楊謹華也跟著紅了眼眶，令人感動。