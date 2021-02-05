春節連假偽出國！國境之南小墾丁感受星光、牧草、歐洲風
記者陳美嘉／屏東報導
2021-02-05 16:46:27
受到疫情影響，無法出國，位於國境之南的屏東擁有豐富的自然生態、熱情的艷陽，成為是民眾渡假首選。業者為了打造特色觀光，推出與生態共榮的旅遊服務，位於屏東滿州鄉的「小墾丁渡假村」有全台唯一星野村，可在園區內欣賞流星雨；秋冬候鳥過境高峰期，隨時可見紅尾伯勞的芳蹤；獨棟的木屋設計讓人彷彿置身歐洲，享受偽出國體驗。
小墾丁渡假村，位屏東滿州，佔地40餘公頃，擁有多間原木建造的芬多精木屋及佔地2000多坪的鄉村俱樂部。得天獨厚的豐富生態，使得位居群山環繞的小墾丁渡假村常吸引大群候鳥進駐；園區內備有自行車，讓住宿遊客可漫遊在自然林間深呼吸；位於園區內山坡上的「賞鳥亭」更可將美景盡收眼底。 小墾丁渡假村總經理張福生表示，「星光、牧草、原民風」是這裡的品牌定位，在這除了有豐富的自然生態外，每年秋冬候鳥過境高峰期，園區內隨時可見紅尾伯勞及數以千計的國慶鳥棲息，有時於傍晚時分，也可見落鷹翱翔空中。近年，更積極發展打造成為全台唯一國際星野村暨生態村，其中於夜空中觀賞流星雨的特別體驗，在專業解說導覽下，更讓來參加過的大小朋友驚呼不已，而這裡更早已是天文界知名的觀星景點，探索星空奧秘的最佳首選。
小墾丁渡假村除夕至初五，推出賀年專案，好康加碼三重送優惠，可一次享受園區內戶外游泳池、SPA水療池、射箭、SUP、健身房、兒童遊戲區、空氣槍、綿羊互動生態區、單車、桌球等多元遊樂設施，更多優惠訊息，請上小墾丁渡假村官網。