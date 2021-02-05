春節連假偽出國！國境之南小墾丁感受星光、牧草、歐洲風

受到疫情影響，無法出國，位於國境之南的屏東擁有豐富的自然生態、熱情的艷陽，成為是民眾渡假首選。業者為了打造特色觀光，推出與生態共榮的旅遊服務，位於屏東滿州鄉的「小墾丁渡假村」有全台唯一星野村，可在園區內欣賞流星雨；秋冬候鳥過境高峰期，隨時可見紅尾伯勞的芳蹤；獨棟的木屋設計讓人彷彿置身歐洲，享受偽出國體驗。

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▲渡假村獨棟的木屋設計讓人彷彿置身歐洲，享受偽出國體驗。（圖／小墾丁渡假村提供）

× ▲渡假村獨棟的木屋設計讓人彷彿置身歐洲，享受偽出國體驗。（圖／小墾丁渡假村提供）

▲小墾丁渡假村位屏東滿州，佔地40餘公頃，擁有多間原木建造的芬多精木屋及佔地2000多坪的鄉村俱樂部。（圖／小墾丁渡假村提供）

× ▲小墾丁渡假村位屏東滿州，佔地40餘公頃，擁有多間原木建造的芬多精木屋及佔地2000多坪的鄉村俱樂部。（圖／小墾丁渡假村提供）

小墾丁渡假村除夕至初五，推出賀年專案，好康加碼三重送優惠，可一次享受園區內戶外游泳池、SPA水療池、射箭、SUP、健身房、兒童遊戲區、空氣槍、綿羊互動生態區、單車、桌球等多元遊樂設施，更多優惠訊息，請上小墾丁渡假村官網。