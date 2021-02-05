北部護理師「穿隔離衣」煮三餐！老公冷回1句　全場氣炸

部桃爆發新冠群聚，連續五天0新增病例今（5）日再度破功，第一線醫護人員仍面臨相當大的輿論壓力。日前就有一名北部某醫院護理師網友就發文表示，自己上班壓力很大，但因為放心不下老公，於是每天下班在醫院洗完澡後還會穿上隔離衣煮飯、整理家務，殊不知這些舉動卻被老公完全不領情，還指責她「不想盡為人媳婦的責任」。

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原PO在臉書匿名粉專《靠北老公2.0》發文表示，儘管自己身為北部某醫院的護理師，身邊同事們都自願住在醫院，但因為自己放心不下老公，所以選擇更麻煩的每天在醫院洗澡、到家後在家門口全身噴酒精，進屋後再洗一次澡，然後煮三餐、整理家務時也都戴口罩、穿隔離衣。

沒想到原PO的丈夫卻完全不領情，每次跟對方提到醫院疫情還被認為是大驚小怪，最近過年原PO為了保護家人，只能在醫院和家裡兩地往來，更不能群聚吃團圓飯，結果老公卻認為是她不想盡為人媳婦的責任，想閃躲準備年夜飯的工作所找的藉口，這也讓她相當無奈「無力到不知道到底該怎麼辦」。

▲護理師網友千辛萬苦的處理，老公仍不領情。（圖／翻攝自臉書匿名粉專《靠北老公2.0》）

貼文曝光後立刻引起網友紛紛熱議留言「每個職業都有別人不懂的難處，你不如住在醫院還比較好過點」、「對他太好反而會覺得理所當然」、「真心覺得醫護人員真的很辛苦，謝謝你們的貢獻」、「辛苦了，就留院住宿讓生活白癡的他，自己生活一陣子」、「這樣慣永遠不會長大，妳永遠繼續累下去」。（編輯：楊智傑）