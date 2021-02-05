原來越南新年吃粽子！移民署雲林站家庭教育體驗新年文化
四方報/綜合報導
2021-02-05 17:07:06
「你知道，過年也能吃粽子嗎？」在越南，家家戶戶迎接農曆新年都會吃粽子，與臺灣不同，越南粽子長長圓圓的，加入五花肉與綠豆餡，十分美味，長意味「長長久久」，圓意味「團團圓圓」，有米有肉也有著豐衣足食的寓意，表達著越南人對新年的期許。
今(5)日是移民署南區事務大隊雲林縣服務站的家庭教育課程，為了讓來自越南的新住民們感受到故鄉的年節氛圍，特別準備越南傳統粽子及臺灣的蘿蔔糕、發糕等食品，並邀請越南語講師帶領大家學習簡易中文及越語的新年詞彙，認識兩國不同的春節習俗，讓他們也能夠一同感受喜慶歡樂的新年氣氛。移民署為了讓新住民們更快適應在臺生活，每個月都會舉辦家庭教育課程，幫助他們瞭解在臺居停留法令、衛生保健以及各項福利措施。2月正逢臺灣的農曆新年，服務站邀請來臺十餘年的越語講師陽氏萃恒，利用圖文並茂的簡報為在場的新住民及臺灣配偶介紹臺灣及越南不同的節慶文化，並體驗兩國的年節特色食物，讓他們覺得新鮮又有趣，對另一半的本國文化也有了進一步的認識。去年底才剛結婚的國人配偶阿哲說：「第一次聽到寒食節、雄王節，都是越南重要節日，但在臺灣從來沒有接觸過，很高興今天能有機會，認識老婆的家鄉文化」。雲林縣服務站主任黃玟晸表示，移民署致力於提供新住民在臺的完整照顧服務，希望他們能有安穩幸福的生活。當天除宣導本署最新政策「外來人口新式統一證號換發政策」外，雲林縣專勤隊也利用機會宣導反人口販運。如有其他外國人在臺相關問題，歡迎撥打雲林縣服務站電話05-5345971諮詢。