曾預測新冠肺炎成真 印度神童：注意除夕前後
四方報/綜合報導
2021-02-07 23:00:00
根據四方報報導，曾經在2019年預測人類將在11月開始碰上重大災禍的14歲印度神童阿南德（Abhigya Anand），於近期的預言中表示未來到4月會發生的狀況，他直言由於今年2月太陽、月亮、水星、木星、金星、土星會形成罕見的六星連珠，可能會降臨驚人災難，要多密切注意2月的動向。
阿南德在2019年8月22日預言人類會在11月開始碰上重大災禍，並且在3、4月達到災禍巔峰，由於時間和新冠肺炎疫情吻合，因此名氣大增，後來在2020年7月預測「新冠疫苗恐出現問題」亦成真，目前全球正籠罩在英國、南非和俄羅斯發現傳染力更大的變種病毒株陰影之下；中國河北的本土病例亦蔓延中，且中國「春運」又要來到，此時阿南德的預言，讓人傻眼又半信半疑。而塔羅牌塔羅牌老師艾菲爾在24日亦於臉殊無預警發文，暗示除夕前後3天或許會有重大事蹟降臨。不過，阿南德此前亦有失準過，例如他曾預言2020年第三次世界大戰將會爆發，但目前仍未發生。阿南德和他的妹妹都對天文學、占星術和印度教經典《吠陀》深感興趣，過去透過平台《Conscience》和妹妹及家人一起上傳影片，但他的最新預言兩次遭到youtube無預警刪除，因此他未來會創立個人網站上傳影片，讓想看到他預言的粉絲們不用受到第三方平台的影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 勿過度迷信，僅供參考。