翁立友千字血淚控訴全文　「拜託提告、還我一個清白」

從來不會去傷害任何一位女性或男性，也透露因此動了輕生念頭，萬念俱灰的他，拜託雞排妹提出告訴，「拜託妳，來告我，還我一個清白。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼雞排妹（上圖）、翁立友都稱自己是受害者。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）

× ▲▼雞排妹（上圖）、翁立友都稱自己是受害者。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）

×

大家好，很抱歉，讓大家擔心了。這一段時間的紛紛擾擾，我不是躲起來，我只是很無奈的很無奈的在思考著，這次事件，大家認為的性騷擾事件，我本來想說謠言會止於智者，但是呢這個想法，天不從人願，沒辦法、沒想到，沒辦法滿足大家的認知跟需求，所以這段時間我過的非常的不開心、不舒服，所以我想用另外一種方法出來表達我的感覺。

我要來面對，我不是不勇敢的面對，要來面對這個事情的時候，我已經想了很久，我想了很久，我是一個受害人，為什麼我要來解釋這個事件？這個事件的開端，從頭到尾不是我引起的，但是變成我要來面對，這個事情是我從來都沒有想過的，整個性騷擾這個名詞，我深深的思維過，讓我非常的痛苦，讓我非常的痛苦，我要跟大家報告，過去、現在、未來我從來都不去傷害任何一位女性跟男性，我再一次懇切的跟大家報告，我從來都不會去傷害任何一位女性跟男性，如果有任何人，請他們提出告訴，讓司法讓法院來證明我的清白，這樣才比較公平一點。

體會「人言可畏」的恐怖

我是一個單純的藝術表演者，這是我的工作，我熱愛我的工作，但是現在整個都變調了，我想哭，我連哭的空間都沒有，這件事情發生，我的母親擔心到每天都在哭，這讓我非常的不捨。我想要發洩情緒，告訴大家我沒有做過什麼，為什麼會有人說我做這件事情，這麼不堪，本來以為讓有智慧的人去做判讀，但是又不行，最後我甚至想自殺的權益都沒有，我有想過我為什麼沒有這個權益，我想到阮玲玉留給世人最後的遺言，『人言可畏』，人言可畏的可怕、恐怖，在這一次的事件當中，我才能深深的體會，多麼的無著、無奈。

現在我唯一的權利，還有我想我不能做這樣的事情，因為如果我做了這件事情，我翁立友這個名字，就再也不會是清清白白了，如果我自殺，我的媽媽，我的母親，她這輩子永遠就抬不起頭了，所以我沒有這個權利，我不能做這個事情，我現在唯一擁有的權利是，這次的事件，發生不愉快的人，拜託你們提告，我沒有權利要求妳跟我道歉，但是我有權益請求妳、拜託妳，來告我，還我一個清白。

我有我的夢想，我希望我能夠讓我的媽媽，這輩子過著安穩的日子，這是我的夢想，我還有一個夢想，就是我討一個老婆，她的老公，是清清白白的，我希望以後我的小孩他的爸爸是清清白白的，難道這次事件我不是受害者嗎？今天這個聲明會，大家的問題也是我的問題，大家想要問的，也就是我要去跟法官說，我從來沒有做過任何的性騷擾事件，也沒有影響到任何人，所以記者先生小姐們，如果你們用心去思考，你們就會明白了，立友現在的立場、現在的處境，就是受害人，謝謝大家，謝謝。（編輯：楊穎軒）