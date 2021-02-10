除夕節目懶人包！最狂外景、歌王天后陪你圍爐
記者羅凌筠/專題報導
2021-02-10 11:00:00
除夕節目熱鬧強強滾，各家電視台祭出豐富多元的特別節目，除了歌迷敲碗的拼盤演唱會，實境秀、闖關遊戲競技也端出不同內容，滿足觀眾各種挑剔的選擇，《NOWnews今日新聞》整理出除夕節目全攻略，帶您掌握所有亮點。
台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》請到林俊傑、蕭敬騰、周華健、劉若英、盧廣仲、王心凌、Ella、玖壹壹、五堅情、辛曉琪、安心亞、9m88、A-Lin、炎亞綸、白安、持修、卜學亮、動力火車、瘦子、張震嶽、MC Hotdog、茄子蛋等31組卡司，接力開唱嗨翻小巨蛋，除夕晚間6點30分播出。民視《民視第一發發發》由陳美鳳、胡瓜、侯怡君、阿翔、GINO主持，邀請105位藝人熱鬧開場，民視一姐陳美鳳、當家花旦張家瑋、王瞳，以及俄羅斯美女安妮帶來性感舞蹈大秀、短劇單元「嬉遊記」邀來林美秀、浩角翔起、哈孝遠、小甜甜、潘柏希、凱文，一起演出搞笑，除夕晚間7點起一連播放4小時。中視《牛轉乾坤旺新春》由白冰冰、陽帆、孫協志、王仁甫、許孟哲、台一線主持，邀請到葉璦菱重現「歐香女郎」風采，獻唱《愛我在今宵》、《我心已打烊》等歌，除了豪華歌舞秀，還有趣味的遊戲單元，楊繡惠、白雲、曹西平、龍千玉、蔡小虎、黃妃等藝人熱鬧上陣，除夕晚間8點播出。華視《黃金年代》過年特別版由王彩樺、沈文程、黃鐙輝主持，邀請3位台語歌后詹雅雯、曹雅雯與張秀卿同台軋歌聲，《天才衝衝衝》過年特別版由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希主持，邀請到許孟哲、趙正平、潘若迪、楊繡惠等一同拜年賀新春，邀請觀眾猜題動動腦，除夕晚間8點播出。公視動作喜劇《白日夢外送王》由電影《狂徒》導演洪子烜執導，禾浩辰、郭源元主演，劇情描述外送員宋達彥因家中熱炒店受疫情影響，只好向高中同學、新創公司CEO蘇德啟借錢，而蘇德啟同時發動一場線上甜點店排名賽，比賽過程讓熱血外送員、高冷YouTuber、懶散廚師老爸湊在了⼀起，⼀同抵抗暗中的惡意與陷害，除夕晚間10點播出。三立《2021超級華人風雲大賞—全台龍虎鬥》網羅吳宗憲、KID、納豆、王仁甫、許孟哲、曾國城、許效舜、于美人等黃金主持人，分為龍、虎兩隊競賽，路程跑遍台南、台中、桃園3縣市進行扛大轎、捏麵人等民俗技藝闖關，曾寶儀、禾浩辰、楊小黎等眾星助陣，除夕晚間8點播出。八大《金牛哞哞歡樂年》主持人黃偉晉、邱鋒澤、陳零九應景穿上可愛的乳牛裝亮相，邀請《她們創業的那些鳥事》演員宥勝、柯有倫同樂，宥勝睽違3年參加除夕節目，和柯有倫搞笑演出牧場短劇，「五堅情」另外2位成員婁峻碩、賴晏駒也現身演出，精彩內容除夕晚間8點播出。