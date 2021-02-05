巷仔內／藍狂攻、綠搶救 罷捷案為2022前哨戰
記者吳承翰／特稿
2021-02-05 18:49:20
高雄市議員黃捷罷免案在即，近一個月來藍綠政治人物前仆後繼前往鳳山助陣，他們擱置選區經營、犧牲休假，藍綠對決態勢不斷升高，就是因為此役是2022地方公職人員選舉前哨戰，雙方必須搶下這座灘頭堡。國民黨想讓罷免王浩宇滾起的雪球越滾越大；而民進黨全力搶救黃捷，力拚罷免潮就此止血，以免兵敗如山倒，一路節節敗退到2022。
近年來台灣選舉的樣貌改變，鐵票區的觀念式微，台北、高雄、桃園等地，一些被視為是某政黨票倉的縣市都曾變天。近兩次發動罷免的地方，都是民進黨僅有的執政縣市，綠營地盤內不斷拉警報，若2022沒辦法從國民黨手上拿回失土，連既有執政縣市都掉了，蔡英文執政恐提前跛腳，頹勢會一路延伸到2024，重演2018民進黨慘敗的悲劇。桃園市長鄭文燦是多次全國滿意度最高的市長，國民黨能在他眼皮下罷免掉王浩宇，萬一這次罷捷又成功，就是二連勝，接下來他們罷免立委吳思瑤、陳柏惟只會更得心應手，加上反萊豬公投助燃，2018年全民討厭民進黨的氛圍將再次上演，一路延燒到2022選戰。對民進黨來說，在王浩宇被罷免前，他們內部評估對決情勢接近，但罷免同意票頂多衝到門檻附近，不會通過的機率還是比較大，未料罷免還真的成了，提早暴露了鄭文燦民調高但無法外溢的弱點，連帶影響綠營2022對桃園的布局，也因此讓民進黨格外重視週六登場的罷捷案，不只黃捷要守下來，同意票跟不同意票的差距更要拉開。當初民進黨「冷處理」王浩宇的罷免案，如今卻傾全黨之力相挺黃捷，相較王、黃的個人特質，王浩宇自從政以來一向好戰、樹敵無數，甚至回頭酸綠黨在少了他後聲量大減，眾叛親離導致他被罷免；黃捷出身時代力量，和民進黨鳳山立委許智傑關係良好，好到在2020選戰時力在鳳山有提名立委，黃捷卻選擇挺許。此外黃剛上任就有對韓國瑜翻白眼的代表作，獲得「白眼女神」的稱號，被韓粉視為眼中釘，鮮明的反韓立場，讓她連一屆議員都做不滿就得面臨罷免考驗。半年前韓粉們發動「報復性罷免」，連續丟出罷王、罷捷案時，社會普遍以訕笑的心態看待，認為他們輸不起、罷免也沒那麼容易成功，如今演變成2022前哨戰，罷免潮只是個開端，民進黨若沒及時止住，只怕蔡英文總統第二任期的下半場都要在烽火中度過。