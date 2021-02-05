長照服務員工作姿勢不自然成隱憂 機構職安不符標準
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-05 17:25:39
勞動部勞動及職業安全衛生研究所（下稱勞安所）今（5）日公布「長照產業人力結構與職場環境問題分析及因應對策研究」發現，長照服務員80%以女性為主，且年齡多在45至54歲，工作姿勢上的不自然恐有工傷風險，且長照機構對相關法規並不熟悉，在職業安全衛生方面問題較多。
勞動關係研究組組長張玉燕受訪表示，目前台灣的長照服務員80%以女性為主，且年齡多在45至54歲，工時以8小時居多，不過在工作中常見有搬運重物或服務對象（占15.3%）、姿勢不自然（占12.7%）及長時間站立或走動情形（占15.4%）等情形。張玉燕指出，長照服務員工作的時候經常有協助雇主上下床、協助座輪椅、洗澡等，因此常常需要彎腰、扭動身體等平常勞工在工作時不會做的動作，這些不自然姿勢雖然還不構成普遍工傷，但因為長照工作者年齡偏高，還是建議照服員依照相關輔具指引以避免未來衍伸問題。勞安所為分析長照機構勞動條件、人力結構與職業安全衛生現況，針對不同地區、類型之長照機構，完成508份照顧服務員問卷與59份長照機構問卷調查、50場實地訪查及作業環境測定599點次，並藉由產官學專家之焦點座談會與深度訪談，提出長照產業問題分析及因應對策。實施結果發現，多數長照機構對相關法規不熟稔，在職業安全衛生方面問題較多。例如，在作業環境監測方面，多數長照機構總菌及真菌濃度皆符合空氣品質標準，無氯氣暴露與噪音的問題，但少數機構二氧化碳濃度與照度不符合標準。張玉燕說明，台灣照顧服務員的年齡普遍偏高，體能衰退，如何吸引年輕勞動力或是強化中高齡勞動力進入照顧服務產業為當務之急，建議參考護理工作制度協助建立照顧服務工作之職涯發展，以使照顧服務員依其年資或工作表現可以有晉升的機制與管道，同時提供優良勞動環境與條件，勞安所已公布「照顧服務員使用工作輔具作業指引」及「照顧服務員使用工作輔具影音教材」，可以改善其搬運重物及不自然姿勢所衍生的問題。