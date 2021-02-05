刪Q行動5天達3千門檻！陳柏惟「706字」吐心聲：理所當然

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高雄鳳山區無黨籍市議員黃捷罷免將於明（6日）舉行，而

5天內就達到了第一階段3千份的門檻。對此，陳柏惟今（5）日稍早就在臉書吐露心聲，同時貼出選戰時與顏寬恒的擁抱合照，親自寫下706字長文做出回應。

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面對通過第一階段的罷免門檻，陳柏惟表示「成為公眾人物後，時常面對跟以前不同的壓力，而壓力一定有施力點與受力點，期許自己是不是施壓而是減壓的人」，他提到自己總是盡量做好份內工作、對得起支持者，「多數時間是防守反擊、笑罵由人，政治工作動輒得咎，質詢法案影響十萬百萬人，鬥嘴過程我從來不怨恨某一個個人，而是背後的政治意志，也就是中國國民黨」。

▲陳柏惟貼出與 顏寬恒的擁抱合照自言「沒有因此感到壓力」。 （圖／翻攝自陳柏惟臉書）

陳柏惟也回應認為長達半年的罷免連署，有兩千份是理所當然，「我沒有因此感到壓力，與顏委員互動就像點頭之交，也沒有壓力；也請支持者不要擔心，反而自己給自己自我要求比大家以為的多很多，只求帶給大家更好的國家與社會」。

文末，他也強調未來會繼續在「國家安全」與「國民安全」領域繆力打拼，作為台灣之盾，站在第一線承受來自內外的惡意。

另外，陳柏惟團隊日前也回應，刪Q總部早在本月1日之前就已經開始在收連署書，並無所謂比預期快或慢的說法，但也強調不管對方動作如何，陳柏惟跟團隊都會在職務之內做好每一天的事情。（編輯：楊智傑）