網帥網美過年啦！基隆市府大廳打造成紅磚老屋、柑仔店
記者陳志仁/基隆報導
2021-02-05 17:42:20
基隆市政府每逢農曆年節，都會精心佈置大廳，今年特別以懷舊童趣為概念，打造一座1:1紅磚屋，還有柑仔店，讓大家回憶小時候，去阿公阿嬤家過年的歡樂時光。
基隆市政府指出，洽公民眾最近走進市府大門都驚呼連連，從客廳、餐廳、長條木椅、復古皮箱等意像陳設，塑造出濃厚的年味，讓來到市府的大小朋友，能回味自己的成長故事，分享曾經生活的場景；另現場小攤子有古早味童玩陀螺、尪仔標、彈珠等幼時玩具，還有最吸引人的古早味零食麵茶粉、大豬公、牙膏巧克力，有吃、有玩讓大家重溫舊時童年歡樂。基隆市長林右昌表示，2020因為疫情影響，造成經濟衝擊，大家一年來都辛苦了！今年綜合發展處同仁用心大展創意，復刻70年代的懷舊風情，帶我們穿越時光隧道，用年味來凝聚家的力量，祝福大家新年財運犇騰，牛轉乾坤行大運。綜合發展處處長林昆鋒提醒民眾，歡迎春節來走春自拍留念，但開心之餘也不要忘了做好防疫工作，保持社交距離；此外，現場也舉辦新春打卡送彩蛋活動，歡迎民眾自拍網美照並打卡，標註「基隆市政府-翻玩懷舊 溫馨旺牛年」公開上傳臉書，即可獲得限量版小彩蛋禮物，還有限量的文創手繪網路梗圖《王阿姨》紅包袋，讓大家能體驗不一樣的過年氣氛。
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