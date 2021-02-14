春節保養不打烊 皮膚科醫師點出5件事不能忘
記者劉雅文/台北報導
2021-02-14 20:00:00
喜迎春節假期，不少人都會安排出門踏青計畫，把握與家人團聚的時節，但醫師提醒，春節期間若不注意皮膚的狀況，往往收假回來後，許許多多的問題就會跑出來了，千萬不要忘記日常保養。
春節時期，一般來說天氣較為乾冷，這時候皮膚的保濕就相當重要，國泰綜合醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫師羅陽就提到，其實皮膚保溼，正確來說應是「角質層」保濕。醫師解釋，角質層為皮膚組成中最外面的一層，其水份大約佔20到35%，若是角質層水分含量太低，就會讓皮膚變乾變皺、變得粗糙，因此，出遊前後記得加強保濕，能降低皮膚乾癢的情況，膚況也會更好。另外，過年時大魚大肉是免不了的，但許多有慢性皮膚發炎的患者，要相當小心吃的東西可能引發皮膚大面積發炎。例如，乾癬患者，在飲酒以及食用含有中藥食材，像是當歸、靈芝、人參等，一不小心就會乾癬大爆發。另外，酒糟患者也要避免吃過多刺激性食物，例如麻辣鍋或過熱的食物，會容易導致臉部潮紅及不適。還有就是痛風的患者，絕對要避免吃過多海鮮加上啤酒，避免尿酸過高導致痛風石沉積。除了飲食，羅陽也提到，出遊防曬尤其重要，許多人誤以為擦防曬產品就是防止變黑而已，所以會覺得如果不在意變黑，或是春節時陽光感覺沒像夏天這麼強，就不需要用防曬產品，但醫師強調，這是不對的，因為紫外線會造成皮膚老化，增加皮膚癌的機會，出遊踏青一定要記得要使用防曬品。另外，許多人會趁著假期這段時間去泡泡溫泉放鬆一下，因為坊間有泡溫泉能美顏這種說法，醫師也提醒，有許多人喜歡邊泡溫泉邊敷面膜，其實這是不正確的，因為溫泉的熱蒸氣會使得毛孔熱漲冷縮，皮膚的污垢理應藉機排出，但敷上面膜的話，將導致毛孔被堵塞，可能將產生許多的汗疹，而且此時會加強吸收面膜內含的物質，如果是有致敏物質的話，會提高對面膜接觸性皮膚炎的機會。正確使用面膜的時機，醫師強調，應該是泡完溫泉沐浴後，回家後再使用。最後就是卸妝了，醫師警告，如果卸妝動作做得不確實，很可能導致許多彩妝成分卡在角質層而導致皮膚發炎，此外，許多人誤以為卸妝油具有去除粉刺的功能，故往往用卸妝油後大力擦拭皮膚，這也是不對的，卸妝油應輕輕擦拭，避免過度破壞皮膚表面屏障，而導致卸妝完皮膚更為乾燥緊繃。