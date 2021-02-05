航空組員隔離延長引反彈 民航局今邀業者會商無共識
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-05 17:45:16
機組員居家檢疫規定自上月延長為7天後，除造成國籍航空業者人力調度上的困難，更有機組員反應這樣的隔離措施，讓他們陷入執勤和隔離的反覆循環，民航局今（5）日今日邀集國籍航空公司業者與各工會討論，但並無共識。
機組員居家檢疫將使機組員陷入「執勤—檢疫—執勤」的長期循環，無法進入社區的正常生活環境，有身心疲勞問題，更有造成飛安潛在疑慮。 因應此一情況，業者與部分機組員因此建議民航局參考國外相關作法，長程航班派遣二組組員，不入境他國，減少國外染疫風險，也可減少居家檢疫時間。由於此一作法可能導致機組員飛行執勤時間（FDP）延長，民航局今日邀集國籍航空公司業者與各工會討論。民航局指出，由於與會人士對延長FDP尚無共識，會議並無結論，民航局已請業者對此模式提出更完整的評估及風險分析，確保配套措施不影響飛安，並持續與員工溝通。會中，無論勞方或資方，均認為目前的居家檢疫方式，長時間無法正常生活及進入社區，確實加重機組員的身心負擔，民航局將檢視機組員居家檢疫延長為7天後之實施成果，向指揮中心說明，並將勞資雙方之意見反應給指揮中心參考。民航局表示，航空業是要求高度自律的工作，機組員如違反居家檢疫規定導致染疫，對飛安容或沒有直接影響，但其成本卻是由社會共同承擔，也傷害國人對航空業的印象。民航局對飛安的把關，不會有絲毫鬆懈，也希望工會與業者能一起要求機組員遵守居家檢疫規定，和國人一起度過疫情的衝擊。