罷捷投票明登場 林穎孟給黃捷愛的抱抱
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-05 17:48:03｜2021-02-05 19:03:21
距離2月6日罷捷投票只剩不到24小時，相較於罷捷方將邀請國民黨立委鄭麗文、許淑華等來賓參加今（5）日晚間的罷捷之夜，因防疫考量不辦晚會的高雄市議員黃捷則繼續進行站路口、車掃，及徒步拜票的行程，黃捷坦承心情真的有點緊張，南下鳳山相挺的台北市議員林穎孟也給好姊妹黃捷一個擁抱，給她溫暖。
今日除了有立法委員許智傑及民進黨三位鳳山區議員外，包括立法委員劉世芳、立法委員賴瑞隆、立法委員林昶佐、立法委員蔡易餘、立法委員莊瑞雄，以及台北市議員黃郁芬、林穎孟，及新北市議員戴瑋姍、苗栗縣議員曾玟學、台灣基進新聞部主任張博洋、台灣基進桃園黨部執行長藍士博等人，從早到晚分批陪黃捷進行拜票行程，友軍陣容強大。而今日下午高雄市長陳其邁參加地下化綠廊道鋪設進度視察，黃捷也抽空出席，被問到黃捷罷免案明天就要投票，會不會替黃捷加油打氣，陳其邁說黃捷議員在議會的表現他也講過很多次，選民心中自有一把尺，做得好的公職、或是議員，應該也要受到同樣的支持，鳳山是很有民主素養的一個地方，高雄的民主、對鳳山的市民有信心，明天就交由他們來做一個決定。對於罷捷團體大陣仗舉辦罷捷晚會，黃捷說，罷免團體一直用這種大軍壓境的方式，包括連辦幾場遊行，今日也舉辦大型的罷捷晚會，當然有感受到威脅性，但因為如此更不能退縮，面對這樣子不具正當性的罷免的方式，更要讓全台灣的人知道這樣子不合理，甚至是不符合民主精神的這樣的選戰初衷，這樣的動機是不會被溫暖的台灣人所接受的。立委許智傑則強調，國民黨用黃捷來批評蔡英文總統，又在防疫、疫情這麼緊張的時候辦了一場這麼大型的聚會活動，還有大咖來支持，我們因為防疫考量不辦晚會，而是用認真掃街的方式來爭取鳳山市民的認同，孰是孰非，相信鳳山人是有理性的、是溫暖的，最後會做出一個正確的選擇，明天一定要出來投下不同意罷免票，守護鳳山的女兒、鳳山的好議員。