翁立友記者會場面失控！網抖出「2致命敗筆」 全場戰翻
編輯中心/綜合報導
2021-02-05 18:08:37｜2021-02-05 19:04:11
藝人雞排妹（鄭家純）日前自爆主持廠商尾牙時，遭同台男歌手翁立友言語性騷擾，今（5）日翁立友也召開記者會說明，不料雞排妹卻現身直播踢館，場面一度失控，讓現場陷入僵局。翁立友所屬的豪記唱片，決定改以線上直播方式說明，然而雞排妹離場後，翁立友隨即現身說明心情。事件曝光後，隨即引來外界關注，就有一名網友以「翁立友錯在哪？」為題發問，引來鄉民們熱烈討論。
雞排妹日前指控台語歌王翁立友性騷擾，今日翁立友召開記者會說明，但雞排妹卻現身踢館，並開啟手機直播，紀錄現場媒體及翁立友工作人員的叫罵、喊話。由於雞排妹的出現，導致現場僵持過久，翁立友所屬的豪記唱片，當下決定改以線上直播方式說明。但當雞排妹一離開後，翁立友立馬在律師陪同下出現，雞排妹雖然又悄悄回到現場，仍被工作人擋在門外。對此，就有一名網友於PTT八卦板表示，「好歹在演藝圈混這麼久，卻被一個女人搞到身敗名裂，記者會也開完了，風向似乎沒什麼改變」，最後原PO就納悶發問「如今走到這一步，翁立友到底做錯了什麼？」問題一曝光，就有網友點出記者會問題處，直言「不正面對決先輸一半」、「不該開這場記者會，直接發聲明就夠了」、「不敢正面對決，有鬼」、「台灣人要直球對決，你避戰就是被看衰」、「這次不出來氣勢就先輸了，改天開就沒那個效果了」、「不敢直球對決啊」。此外，還有人點出記者會應對雞排妹到場的處理方式，也是問題點之一，「公關孕婦的開頭，整個弱掉，此戰還打」、「孕婦出場以為在演八點檔哦」、「孕婦那一part直接先打趴」、「除了孕婦以外，調虎離山蠻成功的」、「就算你要避免正面跟雞排妹交鋒，拖延方式也不是那樣」。但亦有人持相反意見，「說真的直球對決又會被一波人說狗急跳牆，從被抹那刻起就已經身不由己了」、「輸不輸不知道，雞排妹有贏嗎？這樣鬧場」、「雞排妹到場，就已經推擠成一團，他還要怎麼出來？」、「他要真的出來跟這女的吵，才真中她的計大輸」。翁立友遭雞排妹指控性騷擾，5日在記者會上嚴正聲明從來不會去傷害任何一位女性或男性，透露受到指控後動了輕生念頭，還引用了阮玲玉留給世人最後的遺言「人言可畏」，最後甚至向雞排妹喊話「拜託妳，來告我，還我一個清白。」（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110