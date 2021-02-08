三鳳中街採買年貨　搭「年貨公車」輕鬆又便利

為鼓勵民眾搭乘公共運輸至高雄最著名年貨大街「三鳳中街」採買年貨，高雄市政府交通局特別推出「年貨公車」行銷活動，除了布置具濃厚春節氣氛的主題年貨公車外，更安排在「捷運高雄車站、捷運後驛站、果貿社區翠峰路站、長青服務中心站」等地點，進行快閃宣導活動，發送限量市長一元復始小紅包等宣導品，提前為農曆春節拉開序幕。

我是廣告 請繼續往下閱讀

交通局長張淑娟說，「三鳳中街」是高雄最具指標性年貨大街，配合高市「好生活」政策目標並結合「2021高雄過好年」活動，除了「精選14大年貨公車路線」，今(110)年特別與高市公車業者合作推出4輛主題公車，在車頭LED顯示「牛轉乾坤」，車內外布置濃厚年節氣氛裝飾，並深入果貿社區、長青服務中心及捷運後驛站、捷運高雄車站等重要大眾運輸場站，舉行快閃宣導活動，除宣傳民眾可搭乘年貨公車採買年貨，還發送市長一元復始小紅包、春聯DM及高雄一百紀念口罩，讓民眾感受市府的用心。

▲快閃宣導活動發送市長一元復始小紅包、春聯等。（圖／高市交通局提供）

三鳳中街商機促進會理事長伍進昌表示，感謝交通局特別精選14大年貨公車路線及提供5000張免費公車乘車券，1月30日起至三鳳中街採買年貨，就能向商家索取限量乘車券（發完為止），可免費搭乘港都客運、漢程客運、統聯客運、南台灣客運任一公車路線乙次，歡迎做伙搭14大年貨公車路線到三鳳中街辦年貨過好年。

交通局表示，2021年精選14大年貨公車路線包括88建國幹線、92自由幹線、205中華幹線、紅25、紅27、紅30、紅31、0南、0北、28、33、53B、218、301。民眾參加「公共運輸天天搭」活動，每天搭乘公共運輸，還可享週週50元儲值金回饋、雙週抽統一超商CITY PRIMA精品拿鐵、月月抽新款iPhone、千元禮券等大獎。

▲高市交通局特別精選14大年貨公車路線及提供5,000張免費公車乘車券。（圖／高市交通局提供）

另外，也提醒採買年貨及搭乘公共運輸民眾須全程配戴口罩以維自身健康。相關年貨公車系列活動及「公共運輸天天搭」活動訊息請上交通局網站及臉書粉絲團「高雄市政府交通局」查詢。