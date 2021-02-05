特企／3M 2020年財報亮眼　並宣布2021年財報預測

近日，3M（紐約證券交易所：MMM）公布2020年第四季及全年財報，並宣佈2021全年財報預測。

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3M在2020年第四季度表現出色，四大事業部均有獲利，同時保持著穩健的現金流以及兩位數的股利成長。3M公司董事長兼首席執行官Mike Roman表示:「在瞬息萬變的經濟大環境下，3M一直專注於以創新服務顧客，加強公司營運，並協助抵抗疫情。」

「2020年，3M在全球生產了20億個口罩，並為疫苗和其他新冠肺炎治療方式提供研發及生產上的支援，協助抵抗新冠肺炎疫情。」 Roman補充，「在兼顧我們企業文化的同時，我們積極行動、推動轉型，為3M未來的發展做準備。 今後，3M將繼續加強在成長、高效、永續發展方面的投資。 我們將繼續努力，期望2021財報更為出色。」

2020年第四季財報

儘管新冠肺炎疫情持續蔓延並影響3M業務發展，但3M四大事業部及全球各區域均有獲利。 2020年第四季度，個人安全防護、居家改善、家用清潔、半導體、資料中心和生物製藥過濾等產品的需求依然強勁。 與此同時，其他幾個市場受疫情相關影響同比持續下降，包括醫療保健、牙科、消費電子、旅遊、辦公用品和醫療資訊科技等。

本季度，3M營業額較去年同期成長5.8%，達86億美元，併購、裁撤使本季營業額減少 1.1%，外匯匯差致營業額成長 1.4%。

安全與工業產品事業部總銷售額成長12.7%，消費產品事業部成長10.6%，醫療保健產品事業部成長5.4%，交通運輸與電子產品事業部成長2.3%。 若以各市場幣別計算，安全與工業產品事業部成長11.4%，消費產品事業部成長9.9%，醫療保健產品事業部成長6.6%，交通運輸與電子產品事業部成長1.4%。

就地域而言，EMEA地區（歐洲、中東及非洲地區）銷售額成長7.4%，美洲地區成長5.8%，亞太地區成長5.3%。 若以各市場幣別計算，美洲地區成長7.9%，EMEA地區成長5.6%，亞太地區成長1.7%。

按一般公認會計原則（GAAP）計算以及調整後的每股收益均為2.38美元，分別同比成長43.4%和22.1%。 第四季度營業利潤達18億美元，獲利率為21.5%。

公司營業現金流達25億美元，調整後自由現金流達21億美元，151% 的淨收入轉化為自由現金流。第四季度，3M股東現金配息8.48億美元。公司總債務減少8 億美元，同比下降4%，淨債務減少13億美元，同比下降9%。

3M持續鞏固ESG（環境、社會和公司治理）領導力

3M努力實踐企業社會責任，3M重視水資源議題，也將其列為永續環境管理的重點項目，2021年3M預計將投資1億美元來進一步降低生產用水與改善工廠周邊水質，這筆費用也是2021支出計畫中的重要項目。

2020年，3M在推進多元、平等和包容方面也往前邁進了一大步：3M推出了線上平台，改善因種族差異而造成的機會不平等，宣導多元和包容的價值理念，並協助社區發展，3M計劃投資5000萬美元促進員工發展與STEM教育。此外，2021年2月，3M將發佈首個《多元、平等和包容性報告》，宣誓提升少數族群話語權。

2020年財報表現

2020年，新冠肺炎疫情影響了3M的營運。 去年，在個人安全防護、居家改善、家用清潔、半導體、資料中心和生物製藥過濾等市場看到了強勁的需求。 與此同時，受疫情相關影響，包括醫療健康、牙科、工業、消費電子、旅遊、辦公用品和醫療資訊科技等其他幾個市場呈現同比下降趨勢。

2020年，3M全年營業額同比成長0.1%，達322億美元，併購、裁撤使全年營業成長2.1%。 外匯匯差使營業額同比下降0.3%。

按一般公認會計原則（GAAP）計算，2020年每股收益9.25美元，較去年成長18.4%。 調整後的2020年每股收益為8.74美元，同比下降1.5%。 全年營業利潤達72億美元，獲利率為22.3%;調整後的全年營業利潤達68億美元，獲利率為21.3%。

2020年，公司營業現金流達81億美元，調整後的自由現金流為67億美元，132%的凈收入轉化為自由現金流。 此外，3M有18.2%的投入資本回報率。

過去一年，3M股東現金配息34億美元，並回購了價值3.68億美元的公司股票。

2021財報預測

3M宣佈了2021年度財報預測，每股收益預期達9.2 美元至 9.7 美元，全年營業額預期成長5%-8%，全年自由現金流轉化率預期達95%-105%。