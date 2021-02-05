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高雄走春新地標　陳其邁邀市民朋友至鐵路綠園道打卡

記者郭凱杰、郭俊暉／高雄報導

2021-02-05 19:13:39

▲高雄市長陳其邁今天前往視察鳳山園道施工進度時邀請市民朋友至鐵路綠園道打卡。（圖／記者郭俊暉攝，2021.02.05）
▲高雄市長陳其邁今天前往視察鳳山園道施工進度時邀請市民朋友至鐵路綠園道打卡。（圖／記者郭俊暉攝，2021.02.05）
高雄市長陳其邁關心高雄鐵路地下化完工後，原騰空鐵路廊道相關建設，今(5)日特別前往鳳山園道視察施工進度時表示，他就任第一件工程，就是視察園道工程，鐵軌兩側長年以來隔閡即將消弭，實現縫合都市紋理冀望，並藉由鐵路地下化串聯大高雄交通運輸動脈，陳其邁也強調，鳳山計畫園道完成後，沿線家戶後院變前院，8成的鳳山園道空間將於農曆年前開放。
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▲高雄市長陳其邁今天在視察鳳山園道施工進度時表示，他就任第一件工程就是視察園道工程。（圖／記者郭俊暉攝，2021.02.05）
▲高雄市長陳其邁今天在視察鳳山園道施工進度時表示，他就任第一件工程就是視察園道工程。（圖／記者郭俊暉攝，2021.02.05）
陳其邁也指出，高雄園道沿線還有很多讓人流連忘返的景點，像是鐵道記憶與舊城意象廣場、舊城砲台意象廣場、漣漪廣場等，同時藉由鐵路地下化，串聯大高雄交通運輸動脈，結合高雄完善之自行車道路網，帶動沿線都市發展並加速商業、休閒、觀光產業成長。歡迎大家過年的時候可以來這邊走春發掘新的打卡拍照景點。
▲陳其邁也指出，高雄園道沿線還有很多讓人流連忘返的景點。(圖／高市府提供)
▲陳其邁也指出，高雄園道沿線還有很多讓人流連忘返的景點。(圖／高市工務局養工處提供)
高雄市鐵路地下化工程，北起新左營大中二路至鳳山大智陸橋止，長約15.37公里，土地面積71.3公頃。高雄市政府將園道工程劃分為三個計畫區執行，左營計畫區(崇德路~明誠四路)、高雄計畫區（明誠四路~大順三路）、鳳山計畫區(大順三路~大智陸橋)，分別由水利局、工務局新工處、養工處負責施工。
▲鳳山園道結合高市完善之自行車道路網，帶動沿線都市發展並加速商業、休閒、觀光產業成長。歡迎大家過年的時候可以來這邊走春發掘新的打卡拍照景點。(圖／高市府提供)
▲鳳山園道結合高雄完善之自行車道路網，帶動沿線都市發展並加速商業、休閒、觀光產業成長。歡迎大家過年的時候可以來這邊走春發掘新的打卡拍照景點。(圖／高市府提供)
其中的鳳山計畫範圍西起大順三路，東至大智陸橋，全長約4.425公里，鐵路地下化完成後所騰出的帶狀廊道闢建為綠色景觀園道。農曆年前可開放面積占鳳山計畫8成，相當於一座中央公園，喬木共計1,261株，其中仁武產業園區移植櫸木、茄苳、印度紫檀、光臘木等共596株。
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