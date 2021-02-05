高雄走春新地標 陳其邁邀市民朋友至鐵路綠園道打卡
記者郭凱杰、郭俊暉／高雄報導
2021-02-05 19:13:39
高雄市長陳其邁關心高雄鐵路地下化完工後，原騰空鐵路廊道相關建設，今(5)日特別前往鳳山園道視察施工進度時表示，他就任第一件工程，就是視察園道工程，鐵軌兩側長年以來隔閡即將消弭，實現縫合都市紋理冀望，並藉由鐵路地下化串聯大高雄交通運輸動脈，陳其邁也強調，鳳山計畫園道完成後，沿線家戶後院變前院，8成的鳳山園道空間將於農曆年前開放。
陳其邁也指出，高雄園道沿線還有很多讓人流連忘返的景點，像是鐵道記憶與舊城意象廣場、舊城砲台意象廣場、漣漪廣場等，同時藉由鐵路地下化，串聯大高雄交通運輸動脈，結合高雄完善之自行車道路網，帶動沿線都市發展並加速商業、休閒、觀光產業成長。歡迎大家過年的時候可以來這邊走春發掘新的打卡拍照景點。 高雄市鐵路地下化工程，北起新左營大中二路至鳳山大智陸橋止，長約15.37公里，土地面積71.3公頃。高雄市政府將園道工程劃分為三個計畫區執行，左營計畫區(崇德路~明誠四路)、高雄計畫區（明誠四路~大順三路）、鳳山計畫區(大順三路~大智陸橋)，分別由水利局、工務局新工處、養工處負責施工。 其中的鳳山計畫範圍西起大順三路，東至大智陸橋，全長約4.425公里，鐵路地下化完成後所騰出的帶狀廊道闢建為綠色景觀園道。農曆年前可開放面積占鳳山計畫8成，相當於一座中央公園，喬木共計1,261株，其中仁武產業園區移植櫸木、茄苳、印度紫檀、光臘木等共596株。