去小豬家開箱！孫德榮想看被拆掉的游泳池
記者翁新涵/台北報導
2021-02-05 19:40:16
孫德榮今（5）日參加JET綜合台節目《大尋寶家》錄影，不只談到雞排妹性騷擾風波，也公開了「小豬」羅志祥送給他的LV包包，並談及目前兩人的互動，他更預告哪一天要去羅志祥家找他，請他一同上自己的YT頻道《孫腫來了》：「順便去他家開箱，看看他那個被拆掉的游泳池！」
孫德榮透露自己幾天前才打電話給小豬，沒想到他剛好在大便，一個在客廳一個在廁所，想到這種情景，讓兩人當場都爆笑不已，孫德榮說：「我們真是心有靈犀一點通！」但談到小豬現在是否可以復出了，他則表示：「還不是時候。」不過，孫德榮倒是想找小豬一起上自己的節目，雖然會被網友辱罵，但他說：「人非聖賢孰能無過，錯而能改善莫大焉，他是我兒子，我是他的爸爸，為何我不能給他機會悔改？難道你的人生不會犯錯嗎？如果我的粉絲這麼不理智，那請退訂我不留。」另外，提到小豬多年前疑似影射孫德榮性騷擾一事，孫德榮則表示，對此事早就跟小豬解開心結，「他沒講過只是報紙上講，而且我不認為是他講的，應該是有心人士。」
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