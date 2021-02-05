經濟部自駕小巴 WinBus 前進外島 開發自駕深度遊
2GameSome - 有車賞
2021-02-05 19:25:00
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澎湖縣長賴峰偉於 2 月 3 日記者會上，與雄獅旅行社、車輛中心、創意庫設計共同宣佈，未來將藉由雄獅旅行社的導入，車輛中心的自駕技術提供、創意庫的車輛設計，在離島率先進行無人自駕深度旅遊服務模式，雄獅旅行社展現獅子般的雄心，率先導入無人自駕深度旅遊的服務模式，讓科技注入了這個歷史悠久的媽宮城，將澎湖的觀光結合智慧、數位科技，把這個不但是國內也是國際必遊的觀光景點。
由經濟部技術處科技專案主導，車輛研究測試中心攜手 18 家產業所研發打造的 SAE Level 4 國產自駕小巴 WinBus 於 2019 年正式發表，在通過台灣智駕實驗室的測試考驗後，獲得經濟部無人載具科技創新實驗條例自駕沙盒運行通過，2020 年成為台灣首例上路營運的自駕實驗車，驗證運輸接駁與自駕運行能力。1 月上旬甫才宣佈，自駕技術今年將延伸至屏東科技大學進行校園接駁實證，並與高雄市政府合作，擴大自駕營運服務；2 月初便快步到了離島進行實路場勘，顯見經濟部技術處自駕車科技專案成果。
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