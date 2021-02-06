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少女霸凌案　陳其邁：市府啟動獨立調查鼓勵學生站出來

記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導

2021-02-06 00:48:33

▲高雄市鳳山區發生少女霸凌案，高雄市長陳其邁今天表示，市府研考會啟動「校園霸凌事件調查小組」督導整個案件受理跟校方處理的狀況跟調查。（圖／記者郭俊暉攝，2021.02.05）
▲高雄市鳳山區發生少女霸凌案，高雄市長陳其邁5日表示，市府研考會啟動「校園霸凌事件調查小組」督導整個案件受理跟校方處理的狀況跟調查。（圖／記者郭俊暉攝，2021.02.05）
高雄市鳳山區發生少女霸凌案，高雄市長陳其邁５日表示，市府研考會將邀集律師、學者與精神科醫師組成霸凌事件啟動「校園霸凌事件調查小組」督導整個案件受理跟校方處理的狀況跟調查。他也希望藉由校外獨立機制鼓勵學生勇敢站出來。
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陳其邁指出，昨天他問了一些學生的意見，其實他們普遍的一個反應其實是他們常常因為霸凌的人，就是他們周遭的一些同學，所以，也很擔心說在學校裡面處理的一些狀況，過去的經驗或周遭同學的經驗其實都不好，怕被二次傷害被報復，所以，很迫切需要有一個獨立的校方機制來做處理，當我們收到個案，我們會登錄，會請律師來偕同督導整個案件受理跟校方處理的狀況跟調查。這樣就能夠讓學生在學校的過程裡面能夠學習的更安心。
陳其邁說，今天上午他講了重話，不管是包括這一次鳳山的這個學生，高雄市管的這所學校，一定要查明清楚，為什麼當時是明明就大案，為什麼用小案，明明是霸凌，為什麼推託就用一般的鬥毆，學生遭受霸凌是大家都非常關切，尤其鳳山這位同學的個案，她是在我們社會不管是在經濟或者是在她的社會條件相對比較弱勢，我們絕對不能坐視不管。
陳其邁也強調，他已要求說各相關單位，這一次一定要嚴加處理，建立一個機制，市府層級這個獨立調查機制，一定務必要落實完成，案子再多我們就找人，一定要讓我們學生能夠安心在學校學習，不然這個問題不解決，長期依賴單一個現有體制，沒有辦法解決這些相關的學生受理案件所碰到的狀況。
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