翁立友自稱性騷擾疑雲「受害者」　雞排妹回擊：二度傷害

雞排妹（鄭家純）近來指控遭翁立友性騷擾，雙方各說各話，翁立友於今（5）日召開記者會說明事件，雞排妹準時踩場，引起現場混亂。雙方僵持45分鐘後，豪記唱片才以調虎離山的方式，引開雞排妹，讓聲明會順利進行。而在稍早，雞排妹對於翁立友的記者會，也發表了聲明，提到關於翁立友在聲明會上表示自己是性騷擾疑雲的受害者，受到二度傷害。

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雞排妹透過律師發表5點聲明，聲明中提到，當天在主持尾牙時遭到性騷擾，因此藉由捐出當天的酬勞，「來抗議當日遇到的困境，也想藉此呼籲大家重視『尊重』一詞，僅此而已。在後續發生了這麼多預料之外的演變後，鄭小姐今日到場，是為了尋求一個直接對話的機會。不想繼續被外界干擾、不想再被誰挑撥離間，只想勇敢的面對自己遇到的性騷擾事件，動機相當單純。」

▲雞排妹踩場翁立友聲明會，引起混亂。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）

而雞排妹指控翁立友性騷擾，卻不打算提告的原因，則是相信事件是可以讓台灣社會反思的機會，「翁立友先生雖然真心的認為自己從未有傷害女性的動作，但那些橋段、那些肢體接觸、那些理所當然的調侃，都會在某一天某一刻再次傷害另一個人。」

最後，聲明中表示，對於翁立友在記者會上以被害人自居，是對雞排妹的二度傷害，且是嚴重的惡意，「鄭小姐絕無憑空誣陷翁立友先生之動機，更不需要為了『感到被冒犯』而道歉。沒有人願意成為被害人，都只是不情願的深陷其中而已，期許我們的明天，都能更好。」