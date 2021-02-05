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雞排妹、翁立友僵持不提告　律師直指關鍵點

記者吳雨婕/綜合報導

2021-02-05 21:11:23

雞排妹、翁立友互不提告的原因曝光。（圖／記者葉政勳攝, 2021.02.05）
▲知名律師林智群發文點出雞排妹（右圖）、翁立友（左圖）互不提告的原因。（圖／記者葉政勳攝, 2021.02.05）
雞排妹（鄭家純）近來指控遭翁立友性騷擾，雙方各說各話，翁立友於今（5）日召開記者會說明事件，雞排妹準時踩場，引起現場混亂。翁立友在記者會上表明還在蒐證，對於是否提告持保留態度；雞排妹稍早也發出聲明表示不打算提告。事件發展到此，許多網友因此提出疑問「為什麼雙方都不提告？」對此，知名律師林智群發表看法。
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林智群在臉書發文，分享關於雞排妹指控翁立友性騷擾一事的看法，「為什麼雙方都不告？因為敗訴就變成法院認證了......女生告性騷擾，性騷擾是很難成立的案子，就算有錄影畫面，也是有死角，不知道有沒有碰到，即使有碰到，到底有沒有性騷擾意圖，也是不一定，如果被檢察官不起訴，大家就會說你根本就是炒新聞。」
至於翁立友也不會輕易告雞排妹妨害名譽，原因是：「那個場合確實有碰到面，也不能說女生捏造事實，因為是否感到不舒服，本來就很主觀，萬一告不成，女生又可以說你看法院認證我說的是真的，（其實是女生言論還在言論自由保障範圍內）那男生也是百口莫辯。」所以最後就演變成如今的局面，雙方都可能告不成的狀況，只能僵持，林智群也在文末留下評語「敵不動我不動」、「看戲的都是傻子」。
▲林志群點出為什麼雞排妹、翁立友雙方皆不提告的原因。（圖／翻攝林志群律師臉書）
▲林智群點出為什麼雞排妹、翁立友雙方皆不提告的原因。（圖／翻攝林智群律師臉書）
▲翁立友深陷與雞排妹的性騷擾風波，出面開記者會明顯看得出來憔悴許多。（圖／記者葉政勳攝
▲翁立友舉辦聲明會，說明性騷擾疑雲始末。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）
▲雞排妹快步離開翁立友記者會現場，並大罵為什麼翁立友不敢和她對話。（圖／記者葉政勳攝
▲雞排妹現身翁立友聲明會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）
 
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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