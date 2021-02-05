江啟臣、趙少康同框展團結 齊聲籲：「罷捷」投下同意票
記者林莞茜/綜合報導
2021-02-05 21:07:04｜2021-02-05 21:18:02
高雄市議員黃捷罷免案明日投票，今（5）日晚間國民黨主席江啟臣與近日申請回復國民黨籍的資深媒體人趙少康，同框喊出「高雄可以有不一樣的聲音」，呼籲鳳山市民在明日的罷免案投下同意票，用行動支持鳳山、用行動支持高雄，而兩人在這時機點的合體，似乎也是有意打破外界對黨內內鬥、不合的質疑。
黃捷罷免案引發藍綠隔空對戰，國民黨痛批兼任民進黨主席的總統蔡英文二度指示要「保捷」，演變成小市民要對抗大總統的劇情，因此國民黨主席江啟臣今日找來趙少康合拍影片罷捷影片，呼籲市民明日站出來，投下同意票，用行動來支持鳳山、用行動支持高雄。江啟臣說，認真的民代應該要專心市政，應該要監督政府，不可以有雙重標準，但民進黨政府面對不一樣的聲音，只會打壓、抹黑跟栽贓，只會關閉電視台，即使面對公民要行使他的公民權，也是照樣極盡所能地污衊，所以面對民進黨鋪天蓋地、不對稱資源的投入，明天這一場罷免投票，不只是一個議員的去留，而是一場小蝦米對抗大鯨魚的行動。趙少康認為，這場罷免投票讓民進黨大軍壓進，應該是擔心這一塊骨牌若倒下去，將來會引發整個骨牌效應，若是罷免成功了，就表示大家對民進黨是相當不滿。趙表示，適任的民代，應該要守護食安、反對萊豬，不可以有雙重標準，而今晚是關鍵，所以希望鳳山能夠有不一樣的聲音，呼籲市民在明天投下同意票，用選票來制止民進黨繼續亂搞，一起來關心鳳山的建設，讓鳳山好還能更好。趙少康還強調，藍軍必須要團結，就像現在他們兩個坐在一起，就是表示我們團結，我們立場、看法都一致，別人要怎麼挑撥、抹黑或分化都不會得逞，那些話語也一定會被拆穿，所以一定要團結加油、打敗民進黨。