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水下考古「藏水覓趣」多媒體互動特展　科工館登場

記者陳美嘉／高雄報導

2021-02-06 09:00:00

▲展覽以多媒體科技打造水下沉船情境，營造讓觀眾猶如潛入水下世界的感受。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.05
▲展覽以多媒體科技打造水下沉船情境，營造讓觀眾猶如潛入水下世界的感受。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.05
水下文化資產不單只有考古與沉船，更蘊藏著無比豐富的文化訊息，為了讓水下文化資產保存教育推廣向下扎根，由文化部指導、文化部文化資產局與國立科學工藝博物館合辦的「藏水覓趣-水下文化資產多媒體互動特展」， 首度將水下考古主題展覽移至南台灣，即日起至5月9日於科工館登場。
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▲水下文化資產不單只有考古與沉船，更蘊藏著無比豐富的文化訊息。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.05）
▲水下文化資產不單只有考古與沉船，更蘊藏著無比豐富的文化訊息。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.05）
展覽以情境營造方式，將水下考古工作場景搬進展場，透過水下文化資產 360 度環景攝影紀錄片、VR 虛擬實境、AR 擴增實境體驗遊戲等先進的多媒體科技，將台灣沈船文史以及近幾年來的水下考古工作成果，呈現在國人眼前。

展覽名稱為「藏水覓趣」，取自台語「藏水沫」（意即「潛水」）的諧音，是指展覽以多媒體科技打造水下沉船情境，營造讓觀眾猶如潛入水下世界的感受， 透過展示方式，讓觀眾親身體驗水下文化資產的趣味性與可親性。

▲展區分為海底時空膠囊、探索海洋台灣、重返水下遺址、科技水下考古、揭開沉沒的真相等六個主題。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.05）
▲展區分為海底時空膠囊、探索海洋台灣、重返水下遺址、科技水下考古、揭開沉沒的真相等六個主題。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.05）
展區分為海底時空膠囊、探索海洋台灣、重返水下遺址、科技水下考古、揭開沉沒的真相等六個主題。入口處以大型水母投影立體裝置藝術，引導觀眾進入水下世界，深入海底寶庫，開始認識臺灣6處列冊沉船，將軍一號、廣丙艦、蘇布倫號、綠島一 號、博卡喇汽輪，以及冰河時期的臺灣陸橋動物群、從河道中發掘的淇武蘭遺址等，體會臺灣水下文化資產的豐富及多元性。

走進 360 度環景劇場，將重返「東沙1號」環礁沉船現場，觀覽全視角海底實景；或是戴上 VR 眼鏡，體驗探索沉船遺址的臨場感；也可以走進沉船意象區，來一場水下文化資產 Q&A 遊戲，還有出水遺物展示區、海測儀器、水下考古員裝備、水下考古工具牆「開箱文」拍照區，以及等比例製作的臺東綠島豆丁海馬海底郵筒等等， 透過深入淺出展示方式，瞭解水下文化資產與日常生活的緊密關聯性。

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