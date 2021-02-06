水下考古「藏水覓趣」多媒體互動特展　科工館登場

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲水下文化資產不單只有考古與沉船，更蘊藏著無比豐富的文化訊息。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.05）

× ▲水下文化資產不單只有考古與沉船，更蘊藏著無比豐富的文化訊息。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.05）

展覽名稱為「藏水覓趣」，取自台語「藏水沫」（意即「潛水」）的諧音，是指展覽以多媒體科技打造水下沉船情境，營造讓觀眾猶如潛入水下世界的感受， 透過展示方式，讓觀眾親身體驗水下文化資產的趣味性與可親性。

▲展區分為海底時空膠囊、探索海洋台灣、重返水下遺址、科技水下考古、揭開沉沒的真相等六個主題。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.05）

× ▲展區分為海底時空膠囊、探索海洋台灣、重返水下遺址、科技水下考古、揭開沉沒的真相等六個主題。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.05）

走進 360 度環景劇場，將重返「東沙1號」環礁沉船現場，觀覽全視角海底實景；或是戴上 VR 眼鏡，體驗探索沉船遺址的臨場感；也可以走進沉船意象區，來一場水下文化資產 Q&A 遊戲，還有出水遺物展示區、海測儀器、水下考古員裝備、水下考古工具牆「開箱文」拍照區，以及等比例製作的臺東綠島豆丁海馬海底郵筒等等， 透過深入淺出展示方式，瞭解水下文化資產與日常生活的緊密關聯性。