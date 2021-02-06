全台第一座工業遺構水岸公園 屏東縣民公園
記者黃正忠／屏東報導
2021-02-06 10:00:00
屏東縣政府將荒廢27年的台糖舊紙漿廠遺構活化再生，融入全新的殺蛇溪水岸藍帶與綠帶，園區總占地20公頃有複合歷史、人文、生態、景觀、水岸等特質；「屏東縣民公園」正式啟用總經費3.9億元，其中3.51億元爭取到中央前瞻建設補助，從發想、規劃到建設耗時5年多，打造台灣第一處以工業遺構為核心，複合水岸廊道園區將成為台灣最亮的新星。
屏東縣政府於5日傍晚舉辦「屏東縣民公園」啟用典禮，縣長潘孟安及各級民意代表等蒞臨現場，一同見證全台第一座結合工業遺址、水岸廊道的新型態公園誕生。潘孟安表示，縣民公園完工不僅是新一座絕美公園的啟用，更是屏東市蛻變的起點。潘孟安說，縣民公園位在殺蛇溪畔，原本是工業紙漿廠的所在地，但27年前關廠後就淪為廢墟，而在6年前自己騎單車巡視鐵路高架化時剛好經過此地，赫然發現這一片閒置空間是阻礙屏東發展的重要關鍵，為此縣府與台糖公磋商，突破用地取得的困難後，立即著手一場關乎屏東城是再造的重大工程。 潘孟安表示，「縣民公園改建」這場長達5年多的城市再造戰役，過程相當艱辛，設計上刻意保留地基的斑駁牆面，甚或牆上模糊的標語，展現工業遺址的時間質感，並施以耐厚鋼板雕塑舊糖廠與紙漿廠的模型，讓民眾得以回溯屏東百年來的製糖風貌。 園區中的「雙園遊憩」，保留泥和水分離的圓錐曲面，一個重新賦予彈跳、玩沙的趣味功能，一個則設層板，讓民眾登高遠望，與殺蛇溪退堤的青青草坡相呼應，讓人吹風放空。