加強信心！牛津大學聲明 AZ疫苗能有效預防英國變種病毒
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-06 06:41:05
新冠疫情全球延燒，近期更出現英國、南非、巴西等多種變異病毒，並有逐漸取代原本病毒株、開始在多國流行的趨勢，讓外界憂心是否會對疫苗的有效度造成打擊，對此英國牛津大學5日則發聲明表示，與阿斯特捷利康藥廠合作研發的疫苗ChAdOx1(亦稱牛津疫苗)，能有效預防早先在英國肯特（Kent）發現的變種病毒株「B.1.1.7」，為抗疫之戰增添信心。
綜合外媒報導，英國牛津大學的專家於5日聲明，與知名藥廠阿斯特捷利康共同研發的新冠肺炎疫苗，能有效預防當地去年出現、具高度傳染性的變種病毒。牛津疫苗首席研究員波拉德（Andrew Pollard）指出，雙方研發的疫苗或能降低患者身上的病毒數量，從而減慢其傳播速度。疫苗的聯合開發研究員吉貝特（Sarah Gilbert）則說，疫苗生產商可迅速將變種病毒基因序列安插在疫苗之中，改良疫苗問題不大。不過，雖然現有疫苗尚足以應付變種病毒，但為了因應未來可能出現的變數，科學家正和監管機構商討，如何快速批准使用其他新的疫苗，以及更快速修改現有疫苗的方法等等。
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