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蓋亞那外長坦承設台灣辦公室原意　不否認撤銷與中國有關

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-06 07:19:54

▲蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）坦承，在宣布取消與台灣的協議前，曾與中國駐蓋亞那大使館臨時代辦陳錫來會面，但並未明確說到2人會面後的談話細節。（圖／翻攝自Hugh Todd臉書）
▲蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd，右）坦承，在宣布取消與台灣的協議前，曾與中國駐蓋亞那大使館臨時代辦陳錫來（左）會面，但並未明確說到2人會面後的談話細節。（圖／翻攝自Hugh Todd臉書）
台灣外交部於本月4日上午發布新聞稿，聲稱台灣與蓋亞那合作共和國(Cooperative Republic of Guyana)已於1月11日簽署設處協議，「台灣辦公室」並已於1月15日展開初期運作，堪稱重要外交突破。然而，不到24小時的時間，蓋國就宣布終止協議，重申會繼續遵守「一個中國」政策，並說此事是雙方有溝通上的誤解。蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）週五接受外媒專訪時，坦言當初確實有設立台灣辦公室之意，但只是為了貿易和市場機會，言談間也並未否認終止協議的決定，與跟中國代表的會面有關。
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根據《美聯社》這篇名為《在中國施壓下，蓋亞那取消了台灣投資辦事處》(Pushed by China, Guyana cancels Taiwanese investment office)的文章中，陶德表示，蓋國政府當初同意設立「台灣辦公室」時，並不覺得有任何問題，也認為這對蓋亞那的經濟發展有利，能促進貿易和投資。陶德聲稱：「我強調的是，只有相關貿易事務而已。對我們來說，這純粹是一個市場機會，讓雙方民間機構可以從事生意往來，卻還是牽扯到區域政治。」
報導也提到，蓋亞那與台灣在上個月11日簽署協議，並於當月15日生效，但一開始並未對外宣揚，是直到美國駐蓋亞那大使館公開祝賀雙方達成協議後，有關事件才正式浮上檯面，在那之前幾乎很少人對此事表達關注。
陶德也坦承，他和中國駐蓋亞那臨時代辦陳錫來曾於週四會面，雖然並未談到與陳的對話細節，但蓋亞那確實是在會面結束後就宣布，撤銷和台灣之間的協議。
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