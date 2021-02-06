周末太陽最後露臉 下周一起濕冷天氣持續至初一
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-06 08:28:50
今（６）日天氣依然是全台晴朗的好天氣，而清晨依然受到輻射冷卻影響，西半部日夜溫差大，但下周一起雲量和水氣都會持續增多，緊接著在小年夜將迎來首波鋒面，全台有雨，且中部以北、宜蘭地區可能有較大雨勢。
中央氣象局表示，今晨受輻射冷卻影響，西半部早晚氣溫偏低，桃園至嘉義仍只有13至15度左右的低溫，局部空曠及近山區平地會再低一些，其他地方約15至17度，今天各地大多為晴到多雲，東半部雲量會比今天少，剩下東南部仍有零星降雨，白天各地舒適溫暖，高溫約24至27度，提醒大家，日夜溫差大，請適時調整穿著。天氣風險公司表示，好天氣可持續至周末，下周一下半天迎風面地區將轉為雲多偶雨天氣，西半部轉多雲天氣，恆春地區也逐漸有小雨發生。預測下周三小年夜有明顯天氣變化，因鋒面漸通過台灣，各地轉為陰雨天氣，並有機率發生局部雷雨。下周四除夕下半天鋒面逐漸離台，台灣轉受偏北風影響，南部天氣回穩，北部及東半部仍有局部短暫雨。根據環保署資訊，６日環境風場仍為偏東風，西半部擴散條件仍差，加上清晨輻射冷卻，污染物易於清晨及夜間累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，宜蘭、花東空品區為「良好」等級，馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，北部、竹苗、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級，中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。