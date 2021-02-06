穿皮衣氣勢滿滿進投票所 黃捷：有點緊張、整晚作夢
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-06 09:37:27｜2021-02-06 09:53:24
高雄市議員黃捷罷免投票在今（6）日登場，黃捷一早在立法委員林昶佐及妹妹黃蓉的陪同下，三人都身穿皮衣，充滿氣勢邁入鳳山高中投票所，黃捷說昨天和前這幾個禮拜比已經算是睡滿多的一天，但還是會緊張，大概是有點焦慮，夢很多，所以特地穿戴上紅色口罩、穿紅色衣服、紅色的襪子，希望能迎接好運。
黃捷說，昨天晚上睡覺前的一刻，其實是有一種終於走到今天的感覺，過去這幾個禮拜努力的過程，每一天也都是用盡了全力，所以睡前除了貼上貼布，因為真的是辛苦了幾個禮拜，全身痠痛、沒有聲音，現在真的是全力以赴，我們用盡所有力氣了。對於民進黨等友軍的全力幫忙，黃捷坦言沒有想過這一場選舉會到這樣的規格，把氣氛炒到這樣子、用這麼多的力氣，3個月前只有自己在面對的時候，當然是孤單了一點，但是一路走到現在，越來越多的朋友加入，路上越來越多人結伴同行，非常感謝，都在鳳山這裡團結起來；妹妹黃蓉則對姊姊這一路走來的辛苦感到心疼，黃蓉強調，一直都知道姊姊在議會中的表現非常的優秀，也非常的認真，今天的結果相信就像姊姊說的，是「問心無愧」的。立法委員林昶佐則說，大家都清楚知道這個罷免的團體其實並不是針對黃捷或鳳山，而是有一系列的遍地點火的行動，那甚至要一直到8月公投，這就不是屬於他們自己的一場仗，所以要找很多的朋友一起來幫忙，尤其他們都是無黨籍，其實沒有什麼把握，結果最後來的朋友比想像還更多，這是一個非常感動的過程，相信所有參與這個過程的朋友都會一樣的感覺。