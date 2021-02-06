新增1名館員確診　宏都拉斯大使館持續關閉

新冠肺炎疫情全球延燒未見停歇，全球至少228萬5334人死於新冠肺炎，至少1億484萬8470例確診。我國駐宏都拉斯大使館又傳出1名館員確診，目前大使館仍在關閉中，領務服務仍維持預約制。

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外交部表示，我國駐宏都拉斯大使館為確保同仁健康，於2曰再度安排全體館員進行PCR檢測，結果新增1名確診同仁，若累計先前確診、目前仍呈陽性反應的2名館員，該館目前共計3名館員確診新冠肺炎（COVID-19）。3名確診館員目前體溫及身體狀況都正常，目前依防疫規定居家隔離中。

外交部指出，宏都拉斯近來疫情持續升溫，已再三請駐館務必以最嚴格標準檢視目前所採的防疫措施，並請同仁務必落實自主健康管理。

駐宏都拉斯大使館目前仍暫停對外開放服務，未來將視疫情發展再適時調整。領務服務仍維持預約制，民眾如有領務需求，可至駐館領務專區查詢相關申請文件及程序，並請事先備妥相關文件掃描電子檔寄至駐館信箱hnd@mofa.gov.tw，並同步確認及預約送件時間。