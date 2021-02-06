桃醫清零計畫完成　鄭文燦：7日指揮中心公布採檢結果

鄭文燦今（6）日說，桃醫清零計畫完成，中央流行疫情指揮中心應該會在明日公布採檢結果，但中央希望過年後再恢復部立桃醫運作。

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鄭文燦今日主持防疫會議時表示，部桃園發生新冠肺炎群聚案，影響基層醫療院所門診量砍半，他已和國健署商量，比照去年同期，健保費以暫付款方式先撥付，目前已談妥，預計下週開始執行。

桃醫清零計畫3日啟動，已於昨日完成，鄭文燦表示，指揮中心應該明天會公布採檢結果，但是中央希望過年後再恢復桃醫運作，針對春節醫護能量問題，桃園市政府8日下午會舉行11家醫院聯防會議。

桃園市衛生局長王文彥表示，桃醫專案部分，桃園市居家隔離期滿數為3213人，期滿已完成採檢數為2830人，未完成採檢的383人包括臥床安排居家採檢、安排假日前往採檢者。在醫護隔離部分，530人已解隔離，12人尚未解除隔離。