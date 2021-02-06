NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

現身翁立友記者會遭罵翻！雞排妹親曝「堅持露臉」原因

娛樂中心/綜合報導

2021-02-06 10:03:33｜2021-02-06 10:04:07

▲雞排妹（右）自曝堅持去翁立友（左）記者會原因。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）
▲雞排妹（右）自曝堅持去翁立友（左）記者會原因。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）

藝人雞排妹（鄭家純）指控歌手翁立友性騷擾，昨（５）日直接跑到對方記者會，翁立友見雞排妹現身後，堅持不肯出來，雙方依舊只能隔空交戰，對此，許多人質疑雞排妹要去的原因，怒批她沒禮貌，而雞排妹深夜就在語音社群平台Clubhouse吐露心聲。

我是廣告 請繼續往下閱讀

雞排妹昨天晚上與知名設計師黃梵真在Clubhouse聊天，坦言記者會前一天晚上，有記者告知她隔天翁立友會親自出面說明，雞排妹認為自己是當事人，應該要當場說清楚、講明白，「可以在現場直接跟我講啊」。此外，也礙於不想以突襲的方式到場，雞排妹才會事先在臉書詢問豪記唱片，看到對方回「不方便」後，直呼實在太荒唐，「既然說不方便了，大概是心虛吧！我要看你有多心虛」。

雞排妹透露當時記者會現場，翁立友的粉絲瘋狂在她耳邊怒罵、叫囂，直言根本就是八點檔的劇情，「我現在經歷的到底是什麼？大家可能聽到會覺得很荒謬，可是這是在台灣台北喜來登飯店發生的事。」（編輯：侯家瑜） 

▲雞排妹現身翁立友聲明會。（圖／記者葉政勳攝
▲雞排妹現身翁立友記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）
▲雞排妹深夜在語音社群平台Clubhouse吐露心聲。（圖／雞排妹
▲雞排妹深夜在語音社群平台Clubhouse吐露心聲。（圖／雞排妹 IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字

NOW民調中心

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
82.57%17.43%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
46.62%53.38%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
48.98%51.02%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
79.37%20.63%
2021-02-03-2021-02-06
即時
推薦閱讀