現身翁立友記者會遭罵翻！雞排妹親曝「堅持露臉」原因

藝人雞排妹（鄭家純）指控歌手翁立友性騷擾，昨（５）日直接跑到對方記者會，翁立友見雞排妹現身後，堅持不肯出來，雙方依舊只能隔空交戰，對此，許多人質疑雞排妹要去的原因，怒批她沒禮貌，而雞排妹深夜就在語音社群平台Clubhouse吐露心聲。

我是廣告 請繼續往下閱讀

雞排妹昨天晚上與知名設計師黃梵真在Clubhouse聊天，坦言記者會前一天晚上，有記者告知她隔天翁立友會親自出面說明，雞排妹認為自己是當事人，應該要當場說清楚、講明白，「可以在現場直接跟我講啊」。此外，也礙於不想以突襲的方式到場，雞排妹才會事先在臉書詢問豪記唱片，看到對方回「不方便」後，直呼實在太荒唐，「既然說不方便了，大概是心虛吧！我要看你有多心虛」。

雞排妹透露當時記者會現場，翁立友的粉絲瘋狂在她耳邊怒罵、叫囂，直言根本就是八點檔的劇情，「我現在經歷的到底是什麼？大家可能聽到會覺得很荒謬，可是這是在台灣台北喜來登飯店發生的事。」（編輯：侯家瑜）

▲雞排妹現身翁立友記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）