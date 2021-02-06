NBA／另類優勢？塞爾提克開條件要簽「確診過」的中鋒
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-06 10:27:17
新冠肺炎(Covid-19)在全球造成非常大的影響，對於NBA來說也是如此，根據NBA記者Tom Haberstroh報導，聯盟中已經確診、並且康復的球員將能在球員市場上獲得無形的優勢，甚至有許多球隊都指名要網羅有這種特殊經歷的球員。
聯盟為了讓今年賽季開打，因此制定了嚴格的防疫備忘錄，這些規則本意是好的，然而若套用到舊有規則上，就很容易會發生一些疊床架屋、格格不入的情形。舉例來說，金州勇士本季先報銷了中鋒Marquese Chriss，之後兩位長人James Wiseman和Kevon Looney也因傷要休息數周，在這樣的情況下過去灣區可能會選擇和一名球員簽下10天短約(10-day contract)來救急，然而聯盟目前的情況，卻讓這麼做完全不符合效益。根據防疫規則，所有NBA的球員和工作人員，幾乎是用半隔離的方式在進行這個賽季，他們在比賽日當天所能接觸的人員和訪客受到限制，而若有新加入的成員，那他必須要接受6天的隔離、並檢測通過才能打比賽，有時候甚至更久，像是籃網在受上周六簽下了Iman Shumpert，但他至今仍未能出賽。一位在聯盟球隊的高級管理人員對Haberstroh表示，「現在10天基本上就是4天，那麼這樣(簽約)還有何意義呢？」而相對來說，如果有球員曾經確診、並已經康復，那他在自由球員市場上的身價將水漲船高。一位球隊總經理表示，「不幸的是，確診新冠肺炎，就像在迪士尼樂園中獲得快速通行證一樣。」Haberstroh這樣寫道，「如果一名球員在過去90天的檢測中呈陽性，並且已經從病毒中恢復過來，而且一直呈陰性，那麼他就可以在短短2天內加入球隊。」這樣的球員顯然才能發揮球隊想要的「救急」效果。另外，Haberstroh也爆料，他從消息人士那裏聽說，塞爾提克現在正在尋找一名確診過，並從新冠病毒感染中恢復的自由球員中鋒。甚至有觀點認為，在季中全部球員都感染過，也比在接近、或正在進行季後賽時有人確診更好。新冠肺炎目前在全球都是一個恐怖的字眼，然而在NBA，如果你曾經成功抵抗過它，那它將能為你帶來就業機會。