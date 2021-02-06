柯文哲：我反對「有感政治」　應給人民一個正常化國家

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柯文哲說，前台北市長陳水扁任內把第一線的市民櫃檯全部下降高度，讓過去民眾到市府辦公，從必須站著，改成坐著，成為人民最有感的印象，津津樂道，但是他還是反對「有感政治」，仍主張政府的施政要能落實到人民生活的每一天，不能只有一件事有印象，施政也不能用單一事件來描繪。他在任的台北市政府有一個目標，那就是給人民一個「正常化的國家」。柯文哲說，所謂正常化的國家，就是第一、政府是可信的。因為長期以來，政府不可信，人民才會不相信政府。第二、法律是給人民遵守用的。但是現在卻是「有辦法的人，都不守法；沒辦法的人，不得已才守法」，因此他才會堅決主張社子島的問題應該要解決，他請大家去看看，現在社子島像是「禁建50年」的樣子嗎？不但人民要守法，前提也是政府要守法，必須貫徹執行。柯文哲繼續念第三條「公務員是服務人民的」。他強調公務員不是領導，也不是管理，而是服務，心態一定要正確。第四條是「司法必須是公平的」，例如最近中山一派出所，有好幾名警察被收押，他發現這竟然是 5 年前的案子，但是司法辦到現在才處裡，他認為「遲來的正義，不是正義」，這也是人民不相信司法的原因。第六條是「監獄是關有罪的人」，應該賞罰分別，不要政治口號一大堆，其實人民只要一個正常的國家。柯文哲說，檢討一定要即時，如果剩下最後 1 年任期，才檢討哪些事該做卻沒做，時間已經來不及了，他認為現在剩下 2 年，回顧 6 年執政績效，這應該是最具體可補救的時間點，希望市府在最後 2 年加緊努力與調整。