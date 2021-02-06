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雞排妹怎出道？9年前「青澀片」被挖出　19歲一開口爆紅

編輯中心/綜合報導

2021-02-06 11:33:29

▲雞排妹製造話題功力一流。（圖／臉書）
▲有網友挖出雞排妹9年前「代言雞排」的影片，青澀模樣曝光引發全場熱議。（合成圖／翻攝自雞排妹臉書）
藝人雞排妹（鄭家純）日前自爆遭金曲歌王翁立友性騷擾，事情曝光後受到外界高度關注，但兩人始終各說各話；翁立友昨（5）日召開記者會自清，雞排妹更到場踢館，場面一度非常混亂，雙方各有支持者力挺。不過，雞排妹當初是如何出道的？有網友在PTT挖出雞排妹9年前「代言雞排」的影片，青澀模樣曝光立刻引發全場熱議。
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▲有網友挖出雞排妹9年前「代言雞排」的影片，青澀模樣曝光引發全場熱議。（圖／翻攝自
▲有網友挖出雞排妹9年前「代言雞排」的影片，青澀模樣曝光引發全場熱議。（圖／翻攝自 AMY CHIOU YouTube）
一名網友先前曾在PTT貼文提到，當藝人總要有個開始，而這個起頭相當困難，需要有公司砸錢培養，也要有一定的知名度，並稱「現在看到的雞排妹，讓我很難想像一開始的青澀期」，不禁好奇詢問「雞排妹當初是怎麼出道的？」
▲雞排妹當初是如何出道的？有網友在PTT挖出雞排妹9年前「代言雞排」的影片，青澀模樣曝光立刻引發全場熱議。（圖／翻攝自PTT）
▲雞排妹當初是如何出道的？有網友在PTT挖出雞排妹9年前「代言雞排」的影片，青澀模樣曝光引發全場熱議。（圖／翻攝自PTT）
貼文曝光立刻引發廣大回響，網友紛紛回應「炸雞排啊」、「穿很低胸炸雞排」、「我只記得炸雞排，完全忘了雞排店的事」、「早期公關公司的操作啊，那時候還沒有什麼XX妹的，紅得特別快」。
對此，立刻有網友挖出2012年時，雞排妹代言淡江大田寮雞排店的青澀影片，當時她年僅19歲，身著灰色低胸背心、黑色熱褲，胸前還有大蝴蝶結相當吸睛，甜美臉蛋、氣質長髮和火辣身材與現在差距不大，只是多了點稚嫩感。影片中雞排妹細心解說炸雞排步驟，從裹粉到下油鍋通通自己來，影片曝光後迅速爆紅，也因此順勢踏入演藝圈。（編輯：賴詠璿）
▲有網友挖出雞排妹9年前「代言雞排」的影片，青澀模樣曝光引發全場熱議。（圖／翻攝自
▲有網友挖出雞排妹9年前「代言雞排」的影片，青澀模樣曝光引發全場熱議。（圖／翻攝自 AMY CHIOU YouTube）
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