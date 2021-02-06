高中曾遭變態性騷擾　鄉民女神嘆「舉證提告不易」

藝人雞排妹（鄭家純）指控歌手翁立友性騷擾，目前雙方仍各說各話，除了引起社會廣泛議論之外，演藝、政治圈也掀起兩派論戰，對此，「鄉民女神」潔哥就在臉書上分享自己曾遇性騷擾的經歷，大嘆就算要蒐證、提告或是反擊，都相當困難。

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潔哥先表示沒有要參戰雞排妹、翁立友事件，純粹討論性騷擾舉證一事，坦言性騷擾要有證據很困難，有時候來得非常突然，應該來不及反應，同時透露高中返家時，曾遭變態突襲，「在小巷弄遇到變態，直接脫褲子打手槍給我看，而且附近沒有監視器，所以我為了蒐證，是不是要請他再打一次，我錄下來才能報警？不然沒有證據」。

貼文一出，引來許多網友共鳴：「學生時期騎腳踏車，被騎摩托車陌生男子襲臀，對方馬上飆走，要反擊還來不及」。事實上，潔哥表示會想討論這個議題，是因為女兒有天會長大，可能也會遇到性騷擾，「畢竟這並不是離我們很遠的事，而是在你我或是親朋好友中，都可能遇到，所以我才一直強調，先不要管他們2個人怎麼對決，要怎麼舉證並反擊是我想討論的」。（編輯：侯家瑜）

▲潔哥臉書全文。（圖／潔哥臉書）