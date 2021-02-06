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許智傑估投票率樂觀　黃捷：遭控插隊是誤會

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-02-06 12:12:19｜2021-02-06 12:19:34

高雄市議員黃捷（中）和妹妹黃蓉（左），陪立法委員許智傑（右）投票。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市議員黃捷（中）和妹妹黃蓉（左），陪民進黨立法委員許智傑（右）投票。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.06）
無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票今（6）日登場，一路陪著黃捷站路口拜票的民進黨立法委員許智傑上午10點到正義國小投票，已經投完票的「小捷」黃捷也特地陪「大傑」許智傑投票，今日鳳山天氣晴，許智傑也對今日的投票率樂觀，希望最後開票出來會有好的結果，對於民眾指控投票時插隊，黃捷則表示：「是誤會」。
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▲民進黨立法委員許智傑投票。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲民進黨立法委員許智傑投票。（圖／記者鄭婷襄攝）
連續陪黃捷站兩周的路口、陪車掃，每場都沒有缺席的許智傑笑說，選舉就跟當兵數饅頭一樣，每次到投票之前就會一直倒數，到昨天結束選舉活動最後一個行程之後，當然覺得比較輕鬆一點，不過還是有點緊張，因為總是要看最後的結果，有好的結果，才能真正的放鬆。
對於被問到黃捷並沒有加入民進黨，為何會願意這樣幫她？許智傑則說，黃捷是兒子的同學，本來就是就把黃捷當作自己的女兒，所以能幫的當然會盡力去幫助她，而且她是一個好的議員，從社會角度來看，應該要留下一個好議員，若是基於公義跟私人的交情跟情感，也都義不容辭
有民眾反應黃捷上午在鳳山高中投票時有插隊的狀況，對此黃捷則澄清「這完全是有誤會」，因為現場媒體很多，可能有點混亂，才沒有看到排隊投票的路線，之後由選務人員引導，量完體溫、噴完酒精，做好防疫措施後，就隨著選務人員的引導進到投票所，所以沒有所謂的插隊這件事情，如果因為媒體大陣仗拍攝投票的狀況影響到民眾投票，黃捷也表示：「跟這位民眾致歉」。
▲黃捷上午8點在鳳山高中投票，先量體溫及手部酒精消毒才進入投票所，對於被民眾指控插隊，黃捷強調是「誤會」。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲黃捷上午8點在鳳山高中投票，先量體溫及手部酒精消毒才進入投票所，對於被民眾指控插隊，黃捷強調是「誤會」。（圖／記者鄭婷襄攝）
媒體問到投完票後是否會再小睡、休息一下？黃捷笑說，還是有一些事情要處理，要想一下，無論結果如何都要感謝大家，有一個長長的感謝名單，都會一一的跟有幫忙的好朋友們致謝，現在真的很感動，有一種大家終於戰鬥到最後的感覺，非常感謝一路相伴的許智傑，用盡所有的力氣，甚至比自己還要早「燒聲」、喊得更用力，把這一場選戰當成他的選戰一樣看待，非常感謝。
▲民眾排隊量體溫，準備進入投票所投票。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲民眾排隊量體溫，準備進入投票所投票。（圖／記者鄭婷襄攝）
 
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