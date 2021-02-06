新春開運到高雄！五條開運路線玩翻天

新春假期即將到來，高雄市政府觀光局以「新春開運」為題，推出五大開運路線，不管是到財神廟求財運、打卡熱點當網美，還是走出戶外洗滌身心靈，都有不同的主題選擇，遊程串聯各地特色景點、宗教寺廟、知名場館與在地美食等，讓民眾玩出新年新氣象。
高市觀光局周玲妏局長表示，因應後疫情時代的相關措施，特別替在地市民、回鄉遊子和外地遊客等，規劃五條主要的新春開運遊程。「財神挺你」推薦走訪全台十大財神廟之一的高雄關帝廟，金箔貼牛賺大錢；到三山財神廟的旗山天后宮換虎爺錢水、走訪岡山壽天宮福德廟、鳳山天公廟五路財神等地，祈求財運旺旺來，還能順便品嚐廟口美味小吃，俗語說「遇水財發、以水為財」，阿公店水庫與愛河美景也不能錯過。
「打卡熱戀」夫妻、情人與閨蜜好友們，可一同體驗旗津、愛河新玩法，還可以在在彩虹教堂、沙灘吧、打狗英雄領事館、白色戀人貨櫃屋、壽山Love情人觀景台捕捉美麗瞬間，創造專屬的山盟海誓。
「創意超展開」推薦體驗5D飛行劇院－i-Ride KAOHSIUNG、高雄流行音樂中心與大港橋的國際級建築；駁二藝術特區、棧貳庫最潮的文化創意；新濱駅前與貿易商大樓的老屋新生，以及鹽埕老街區的新興潮店。「森林養生」、「洗滌心靈」2條開運路線，讓人走出戶外，深入東高雄的六龜、茂林山區、走入田寮月世界、峽谷一線天、石頭廟區等地獵奇，欣賞佛光山佛陀紀念館全世界最高大的坐佛，沉澱心靈。
周玲妏表示，觀光局也加碼續推壽山動物園、崗山之眼及旗津貝殼館等3大景點免費入園優惠，各場館會做好相關防疫及消毒工作，並告知遊客遊玩時全程戴口罩、保持安全社交距離，提供更完善、更安全的旅遊環境及服務。