新春開運到高雄！五條開運路線玩翻天

新春假期即將到來，高雄市政府觀光局以「新春開運」為題，推出五大開運路線，不管是到財神廟求財運、打卡熱點當網美，還是走出戶外洗滌身心靈，都有不同的主題選擇，遊程串聯各地特色景點、宗教寺廟、知名場館與在地美食等，讓民眾玩出新年新氣象。

我是廣告 請繼續往下閱讀

高市觀光局周玲妏局長表示，因應後疫情時代的相關措施，特別替在地市民、回鄉遊子和外地遊客等，規劃五條主要的新春開運遊程。

▲高市規劃五條主要的新春開運遊程。（圖／記者陳美嘉攝）

「打卡熱戀」夫妻、情人與閨蜜好友們，可一同體驗旗津、愛河新玩法，還可以在在彩虹教堂、沙灘吧、打狗英雄領事館、白色戀人貨櫃屋、壽山Love情人觀景台捕捉美麗瞬間，創造專屬的山盟海誓。

「創意超展開」推薦體驗5D飛行劇院－i-Ride KAOHSIUNG、高雄流行音樂中心與大港橋的國際級建築；駁二藝術特區、棧貳庫最潮的文化創意；新濱駅前與貿易商大樓的老屋新生，以及鹽埕老街區的新興潮店。

▲佛光山佛陀紀念館有全世界最高大的坐佛。（資料照／記者陳美嘉攝）

周玲妏表示，觀光局也加碼續推壽山動物園、崗山之眼及旗津貝殼館等3大景點免費入園優惠，各場館會做好相關防疫及消毒工作，並告知遊客遊玩時全程戴口罩、保持安全社交距離，提供更完善、更安全的旅遊環境及服務。