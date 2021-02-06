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快訊／境外+1！40多歲台男趴趴走10餘天確診　接觸者84人

記者黃仁杰／台北報導

2021-02-06 14:17:34｜2021-02-06 14:33:41

快訊／又一例趴趴走10餘天才確診！40多歲台男列84接觸者
▲指揮中心今（6）日公布一名境外移入確診個案，列為案925是本國籍40多歲男性。（圖／記者黃仁杰攝,2021.02.06）

指揮中心今（6）日公布一名境外移入確診個案，列為案925是本國籍40多歲男性，去（2020）年10月外派至美國工作，曾與確診者接觸，於今（2021）年1月8日返台探親及處理公務，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀。

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個案檢疫期滿後，1月25日開始上班，因近期將再次赴美工作，於2月4日至醫院自費採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共84人，其中親友及工作接觸者共29人列居家隔離，餘55人列自主健康管理。

指揮中心發言人莊人祥表示，依照這些資料看來應該是在美國感染，不過為了保險起見，已經針對檢疫期滿後的所有接觸者，包含親友和同事進行隔離，不過看來傳染風險是很低的。

指揮中心統計，截至目前國內累計924例確診，分別為809例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明，另案530移除為空號。確診個案中9人死亡、843人解除隔離、72人住院隔離中。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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