快訊／境外+1！40多歲台男趴趴走10餘天確診　接觸者84人

指揮中心今（6）日公布一名境外移入確診個案，列為案925是本國籍40多歲男性，去（2020）年10月外派至美國工作，曾與確診者接觸，於今（2021）年1月8日返台探親及處理公務，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀。

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個案檢疫期滿後，1月25日開始上班，因近期將再次赴美工作，於2月4日至醫院自費採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共84人，其中親友及工作接觸者共29人列居家隔離，餘55人列自主健康管理。

指揮中心發言人莊人祥表示，依照這些資料看來應該是在美國感染，不過為了保險起見，已經針對檢疫期滿後的所有接觸者，包含親友和同事進行隔離，不過看來傳染風險是很低的。

指揮中心統計，截至目前國內累計924例確診，分別為809例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明，另案530移除為空號。確診個案中9人死亡、843人解除隔離、72人住院隔離中。