蓋亞那為一中撤銷與台協議　獨立後首任總統是客家華人

台灣外交部4日宣布將在南美洲國家「蓋亞那合作共和國」（Co‑operative Republic of Guyana）設置「台灣辦公室」（Taiwan Office），未料隔天蓋亞那即宣布終止協議，重申繼續遵守一中政策，在國內政壇引起不少爭論。不過身為南美小國的蓋亞那，其實也有著與中國的不解之緣，當中最重要的例子，是蓋亞那獨立建國後的首任總統鍾亞瑟（Raymond Arthur Chung），即為祖籍廣東省的客家華人，也是首位亞洲國家以外的亞裔總統，以及美洲首位華裔總統。
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鍾亞瑟，1918年1月10日出生於英屬蓋亞那西岸德梅拉拉的溫莎森林，是一個廣東梅州移民家庭的么子，屬於潮汕客家人後代，他的父親在當時是被拐賣到當地的「契約華工」，靠著在糖廠工作養活一家十口，有時還需兼職幫人修汽車來貼補家用，日子過的相當清苦。即使如此，父母對孩子的教育仍然相當重視，也讓鍾亞瑟有機會能藉教育走上一條不同的路。在殖民初期，蓋亞那的殖民國英國是從非洲購買奴隸，來進行農業、礦業的開墾，但1834年奴隸制度廢除後，就轉由從南亞與東南亞地區，以契約模式引進廉價勞工，也讓蓋亞那成為一塊有著多元族裔的土地。鍾亞瑟高中畢業後，曾當過見習測量員，並成為註冊測量師，當時的蓋亞那以蔗糖種植業為主，土地測量師被視為具有一定社會地位的工作；不過鍾亞瑟從小看多了原住民及華裔勞工被殖民者剝削的過程，所以不願佔著肥缺一起欺壓勞工，便決定改學法律，希望能保障這些底層人民的權益，後來甚至遠赴英國深造，取得大律師資格並進入倫敦律師公會。1940年代後期-1950年代初，鍾亞瑟放棄在英國的前途與優渥生活，返回蓋亞那，開始投身法律工作，從裁判官、司法常務官到上訴庭法官，鍾亞瑟可謂是平步青雲，但他並沒有忘記自己學法律的初衷，因而積極投入維權活動，參與蓋亞那的民族解放運動，並致力於保護原住民和有色人種移民，深受當地民眾愛戴。1966年，蓋亞那終於從英國殖民下獨立，由林登·福布斯·桑普森·伯纳姆（Linden Forbes Sampson Burnham）擔任政府總理，鍾亞瑟從旁輔助。1970年，蓋亞那合作共和國成立後，憑著卓著的聲望，鍾亞瑟獲蓋亞那國會票選為首任總統，一當就是10年，雖然當時蓋亞那總統一職只有象徵意義，行政實權仍掌握在總理手中，但做為首位亞洲國家以外的亞裔總統，以及美洲首位華裔總統，鍾亞瑟仍標誌著一個時代的里程碑。身為海外第二代華人，鍾亞瑟對中國也抱持相當深厚的感情，擔任蓋亞那總統期間也積極發展對中關係；蓋亞那於1972年6月正式與中華人民共和國建交，鍾亞瑟並於1977年親自訪問中國。因為鍾亞瑟，蓋亞那華人雖然只佔當地總人口約0.6％，但仍具有一定程度的影響力。1980年，鍾亞瑟任期屆滿卸職，蓋亞那也完成修憲，伯納姆接替鍾亞瑟成為蓋亞那共和國的總統。2008年6月23日，鍾亞瑟在貝萊爾泉（Bel Air Springs）的家中病逝，享耆壽90歲，也由於他一生在政治上為蓋亞那的奉獻，讓其得以成為獨立自主的國家，也被蓋亞那人尊為國父。