部桃血清抗體檢驗出爐！1人抗體訊號微弱「待判定」
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-06 14:58:12
部立桃園醫院3日啟動「清零計畫」，針對對全院工作人員，含外包人員總驗檢驗2136人PCR、706人加驗抗體並採檢環境，指揮中心指揮官陳時中今（6）日表示，全院核酸檢驗皆陰性，僅剩3人檢驗中、血清抗體681人陰性，但有1人在血清抗體檢驗中呈現「微弱訊號」，待判定中。
部桃「清零計畫」中，本院應採2136人、已採2135人，一人已出國，短期不會返台，未採檢，目前2132人陰性，3人檢驗中，分院應採334人，全數採檢完畢街陰性，環境採檢的部分，醫療大樓585處及綜合大樓182處未發現陽性反應。另外，有關醫護臨時接通知明起全院抽血驗抗體，指揮中心指揮官陳時中解釋，原計畫就是分兩階段完成全院採檢，第二階段採檢1759人，預計2月8日完成，檢體將送至台北昆陽實驗室，結果預計春節尾聲可向外界公布結果。血清抗體第一階段應採706人，已採682人，681人陰性，有一人仍須判定。陳時中解釋，需再次判定者訊號不清楚，有疑慮需再驗證，陳時中表示，第一階段血清抗體是針對採檢706名高風險者進行此檢，已採檢682人，其中681人陰性、1人判定中。專家諮詢小組召集人張上淳說明，判定中個案是血清在檢驗試劑中看到微弱訊號，所以才需要再次釐清。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。