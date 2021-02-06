NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

部桃血清抗體檢驗出爐！1人抗體訊號微弱「待判定」

記者黃仁杰／台北報導

2021-02-06 14:58:12

部桃血清抗體檢驗出爐！1人抗體訊號微弱「待判定」
▲陳時中今（6）日表示，全院核酸檢驗皆陰性，僅剩3人檢驗中、血清抗體681人陰性，但有1人在血清抗體檢驗中呈現「微弱訊號」。（圖／記者黃仁杰攝,2021.02.06）
部立桃園醫院3日啟動「清零計畫」，針對對全院工作人員，含外包人員總驗檢驗2136人PCR、706人加驗抗體並採檢環境，指揮中心指揮官陳時中今（6）日表示，全院核酸檢驗皆陰性，僅剩3人檢驗中、血清抗體681人陰性，但有1人在血清抗體檢驗中呈現「微弱訊號」，待判定中。
我是廣告 請繼續往下閱讀
部桃「清零計畫」中，本院應採2136人、已採2135人，一人已出國，短期不會返台，未採檢，目前2132人陰性，3人檢驗中，分院應採334人，全數採檢完畢街陰性，環境採檢的部分，醫療大樓585處及綜合大樓182處未發現陽性反應。
另外，有關醫護臨時接通知明起全院抽血驗抗體，指揮中心指揮官陳時中解釋，原計畫就是分兩階段完成全院採檢，第二階段採檢1759人，預計2月8日完成，檢體將送至台北昆陽實驗室，結果預計春節尾聲可向外界公布結果。
血清抗體第一階段應採706人，已採682人，681人陰性，有一人仍須判定。陳時中解釋，需再次判定者訊號不清楚，有疑慮需再驗證，陳時中表示，第一階段血清抗體是針對採檢706名高風險者進行此檢，已採檢682人，其中681人陰性、1人判定中。專家諮詢小組召集人張上淳說明，判定中個案是血清在檢驗試劑中看到微弱訊號，所以才需要再次釐清。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
83.07%16.93%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
47.52%52.48%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
49.75%50.25%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
71.43%28.57%
2021-02-03-2021-02-06
即時
推薦閱讀