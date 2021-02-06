烏日到芬園變7分鐘 溪尾大橋延伸段通車
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-06 14:58:56
連接台中烏日區與彰化縣芬園鄉的溪尾二橋，銜接台14線，全長約1公里，總經費近5億3千萬元，今(6)日通車；包括交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕，以及彰化縣長王惠美都出席通車典禮。林佳龍說，連結台中、彰化，跨越中彰大肚溪、貓羅溪，歷經10年地方民代的會勘爭取及工程完工，「前人種樹後人乘涼」，中彰鄉親的新年賀禮。盧秀燕表示，通車後行車時間將由原來的55分鐘，大幅縮短為7分鐘，促進兩地繁榮發展。
林佳龍表示，溪尾大橋延伸段是跨台中市、彰化縣的重要橋梁，促成中彰投生活圈，台中捷運已規劃跨越大肚溪延伸至彰化，此外，連結台中大肚與彰化和美的和美大橋也正推動執行中。盧秀燕指出，台中緊鄰彰化，但有大肚溪、貓羅溪阻隔，地方都希望建設橋梁通行，此計畫長達十年，第一期橫跨烏溪，105年已通車；第二期溪尾大橋延伸段工程107年底開工，如今終於通行，未來兩地往返只需7分鐘；這是中央與地方合作的典範。盧秀燕說，此工程亦獲得勞動部「金安獎」、台中市政府「金安心獎」、行政院公共工程委員會公共工程「金質獎」優等肯定，今通車是獻給台中市、彰化縣最好的新年禮物，也感謝交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美及在地民代共同支持。彰化縣長王惠美指出，溪尾大橋及延伸段兩期工程歷經十年，此工程縮短烏日及芬園的距離，促進中彰經濟繁榮，歡迎大家走訪彰化；感謝台中市政府團隊對工程的用心並獲得「三金」肯定，也感謝交通部對地方建設的支持，希望大家一起努力讓地方更進步。