護理師家庭群聚還在燒 張上淳曝感染源頭
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-06 15:39:17
指揮中心昨（5）日公布一名本土病例個案，指揮中心發言人莊人祥今（6日）在記者會上宣布，案924的IGG和IGM結果都是陽性，研判已感染3、4周，張上淳則說，已目前資訊看來被案839傳染的機率較大。
案924為本國籍40多歲女性，因列為案839及案870接觸者，自1月12日起於住處居家隔離，2月1日曾出現喉嚨癢症狀，3日解除隔離未外出，4日進行隔離期滿採檢，於今日確診。由於個案之2名同住家人先前已匡列為案839及案870之接觸者，故不重複匡列，將延長2人之居家隔離期限至2月18日。由於案924曾經在1月10日和11日與確診護理師案839接觸，且IGM、IGG都是陽性，研判已經感染3至4周左右，屬於早期的感染。張上淳說明，從目前的資訊來看該案先前跟案839接觸，而造成受到感染的機率比較大，不過因為3個人是同家庭的成員，因此被案839和案870傳染的可能性都有，但加上前天的資訊，看起來是案839傳染給案924的機率更大。案924為案839及案870的接觸者，因此從1月12日起就在住處居家隔離，直到4日隔離期滿採檢，5日確診新冠肺炎。隔離了25天才確診，引發各界關注。
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