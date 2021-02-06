郭台銘看今年經濟「如履薄冰」 女兒妞妞鴻海尾牙熱舞
記者許家禎/台北報導
2021-02-06 15:52:38｜2021-02-06 16:28:05
鴻海線上尾牙嘉年華今（6）日下午2點登場，創辦人郭台銘、董事長劉揚偉致詞，其中劉指出MIH工具平台將在四月底開始對外交貨。郭展望今年全球經濟，坦言面臨的挑戰是巨大的，所以應該要抱持審慎及如履薄冰的態度。而現場最讓人驚豔的還有郭台銘12歲女兒妞妞熱歌勁舞，一連唱跳蔡依林的兩首歌後，還與歌手陳零九合唱，專業程度不輸藝人。
鴻海線上尾牙嘉年華今日在三創生活園區搭設虛擬攝影棚舉辦線上尾牙，由Dennis與楊千霈主持，現場以虛擬攝影棚做呈現，開場包括主持人與集團高層下車走紅毯就像星光大道，表演節目中也不時穿插「卡通版」高層的趣味對話，希望增加臨場感。 鴻海科技集團董事長劉揚偉致詞時指出，雖然受到疫情影響，但集團2020年總營收達5.35兆元，成績依舊亮眼。而為了感謝員工，嘉年華今年以線上方式舉辦，希望網路無遠弗屆的特性可以讓全球員工都參與，更宣示未來5年將以3+3（三大新興產業：電動車、機器人、數位健康，結合3大新興技術：人工智慧、半導體、新世代通訊）為發展主軸。而在三大產業中，電動車特別是重中之重，MIH聯盟第是一個提供給業界開放的底盤平台，打造全新的電動車產業供應鏈。目前MIH聯盟已經得到約四百家左右的廠商響應，其中包括了許多國際知名大企業。MIH工具平台也將在二月馬上會開放全球開發者預定，四月底開始對外交貨。 郭台銘也特別現身表示，今年面對疫情的挑戰，劉董把嘉年華會改用線上方式舉辦，讓員工一起同樂展現出鴻海集團務實靈活的應變能力，感謝大家的努力，使在艱困的環境下還能出亮眼成績單，鴻海也才能在這樣競爭環境中得以生存。展望未來，鴻海研究院的揭牌，是一個新的里程碑，所代表的意義是集團願意投資在創新研發上，一個五兆規模的產業集團，關鍵要做好兩件事，一是穩健經營，它是經營的基礎，二是創新研發，它是發展的動能，對劉董事長領導創新的鴻海未來深具信心。至於對今年全球經濟的看法，郭台銘認為，由於受到疫情影響的時間拉長，各個國家政府對於紓困的力道，也會隨著時間有些疲軟，有些產業會受惠於疫情，但其他各行各業，面臨的挑戰是巨大的，所以應該要抱持審慎及如履薄冰的態度來因應市場的變化，還是一句老話，沒有不景氣、只有不爭氣，也鼓勵年輕人在鴻海舞台上找到一展長才與發展抱負的機遇。 郭台銘致詞後，最讓人驚豔的就是他與曾馨瑩生的大女兒妞妞熱歌勁舞，領著舞群出現，還一連唱了兩首蔡依林的歌，變唱邊跳台風穩健、自信神情展露無遺，實力完全不輸線上藝人，之後更變裝與歌手陳零九合唱。其實妞妞今年才12歲，之前也好幾次在鴻海尾牙上跳舞，她出落大方更遺傳爸媽的大將之風，完全不畏大場面，令人印象深刻。