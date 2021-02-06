被點名性騷擾雞排妹！許效舜找律師提告 要網友付出代價
娛樂中心/綜合報導
2021-02-06 15:53:24｜2021-02-06 16:04:36
藝人雞排妹（鄭家純）指控歌手翁立友性騷擾，事件越演越烈之際，也在演藝、政治圈掀起兩面論戰，邰智源、許效舜等人還因網路謠言捲入該風波，邰智源日前揚言要對造謠者提告，而許效舜則於今（6）日下午出席活動時，親自出面回應。
日前有網友挖出許效舜曾在節目《瘋神無雙》上，對雞排妹摟腰、牽手的畫面，許效舜表示所有橋段都是按照導演要求，現場並無不妥。雞排妹昨透過語音社群平台Clubhouse表示，最衰、最無辜的就是藝人邰智源、許效舜，認為整件事情已經被模糊焦點，有太多網友在鍵盤後面帶風向。對於這次的誤會，許效舜坦言每個人無論身在怎麼樣的場合，都應該要受到法律的保護，他已與律師團討論、蒐證，準備年後提告，要網友替自己不負責任的發言付出代價，以免傷及無辜；也提及正在跟澎恰恰籌備一個高達50多位律師的新節目《律師好正》，希望藉由與律師的交流，來遏止網路霸凌。許效舜認為舞台上的拿捏十分重要，儘管有些舞台效果會經過編排，仍應恰當、適可而止。對於其他藝人的表態，一旁的澎恰恰表示每個人都有自己的看法，已經閱歷無數的他，認為這是演藝圈的家務事，希望可以私下解決就好。此外，許效舜也希望雞排妹在事情釐清之後能就此打住，不要再讓事件惡化下去，坦言很多人溫暖的一面，都可以感受得到。（編輯：侯家瑜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995