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新竹版「普濟燈會」來了！手繪燈籠打造出超浪漫氣氛

The China Post/綜合報導

2021-02-06 23:30:00

▲今年原定在新竹舉辦的「台灣燈會」雖因疫情取消，仍有一場「文雅里富町燈節」悄悄展開，讓新竹人也能夠感染燈節的熱鬧氛圍。（圖／Taipei Walker提供)
▲今年原定在新竹舉辦的「台灣燈會」雖因疫情取消，仍有一場「文雅里富町燈節」悄悄展開，讓新竹人也能夠感染燈節的熱鬧氛圍。（圖／Taipei Walker提供)
根據The China Post報導，根據Taipei Walker報導，新竹版「普濟燈會」來了！堪稱是每年元宵節必朝聖的「台南普濟燈會」，以大量的吊掛燈籠以及各式主題大燈籠，在普濟殿前掀起拍照打卡熱潮，而今年原定在新竹舉辦的「台灣燈會」雖因疫情取消，仍有一場「文雅里富町燈節」悄悄展開，讓新竹人也能夠感染燈節的熱鬧氛圍。
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▲第一屆的「文雅里富町燈節」由32歲的年輕里長朱毅所發起，觀摩了台南普濟燈會的模式，透過「新富町彩燈文化祭」舉辦燈籠彩繪比賽。（圖／Taipei
▲第一屆的「文雅里富町燈節」由32歲的年輕里長朱毅所發起，觀摩了台南普濟燈會的模式，透過「新富町彩燈文化祭」舉辦燈籠彩繪比賽。（圖／Taipei Walker提供）
第一屆的「文雅里富町燈節」由32歲的年輕里長朱毅所發起，觀摩了台南普濟燈會的模式，透過「新富町彩燈文化祭」舉辦燈籠彩繪比賽，希望帶動文雅里社區做出改造創新。
▲新竹第一屆的「文雅里富町燈節」，預計在2/7~2/28期間正式開展。（圖／Taipei
▲新竹第一屆的「文雅里富町燈節」，預計在2/7~2/28期間正式開展。（圖／Taipei Walker提供）
同步舉辦「文雅里富町燈節」將參賽籠作品全數展出，而地點就位在城北街137巷、北星福德宮前。
新竹第一屆的「文雅里富町燈節」，預計在2/7~2/28期間正式開展，將在每日的17:30~22:00點燈。
▲開展期間將在每日的17:30~22:00點燈。（圖／Taipei
▲開展期間將在每日的17:30~22:00點燈。（圖／Taipei Walker提供）
目前雖尚未裝置完畢就已經悄悄試燈，吸引不少新竹民眾駐足欣賞，現場預計將展出近300盞手繪燈籠，集結6歲孩童至65歲長者親手彩繪的作品。不僅富涵意義、拉近里民之間的距離，更成為新竹人最新的打卡朝聖景點。
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