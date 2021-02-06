新竹版「普濟燈會」來了！手繪燈籠打造出超浪漫氣氛
The China Post/綜合報導
2021-02-06 23:30:00
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第一屆的「文雅里富町燈節」由32歲的年輕里長朱毅所發起，觀摩了台南普濟燈會的模式，透過「新富町彩燈文化祭」舉辦燈籠彩繪比賽，希望帶動文雅里社區做出改造創新。
同步舉辦「文雅里富町燈節」將參賽籠作品全數展出，而地點就位在城北街137巷、北星福德宮前。新竹第一屆的「文雅里富町燈節」，預計在2/7~2/28期間正式開展，將在每日的17:30~22:00點燈。
目前雖尚未裝置完畢就已經悄悄試燈，吸引不少新竹民眾駐足欣賞，現場預計將展出近300盞手繪燈籠，集結6歲孩童至65歲長者親手彩繪的作品。不僅富涵意義、拉近里民之間的距離，更成為新竹人最新的打卡朝聖景點。更多新聞請看The China Post
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