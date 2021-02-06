屏東熱帶農業博覽會 歡喜開幕迎新春
記者黃正忠／屏東報導
2021-02-06 17:19:03
2021屏東熱帶農業博覽會6日熱鬧開幕，屏東縣長潘孟安上午與立委周春米、中華職棒大聯盟會長蔡其昌等人率先體驗由多色系彩稻打造的5支職棒球隊吉祥物彩繪稻田，共同揭開為期23天的屏東熱博活動。因應防疫，潘孟安提醒入園遊客務必配戴口罩、全區禁止飲食，今年30公頃熱博園區規劃24大亮點區，邀請全國民眾春節期間前來屏東走春。
縣長潘孟安表示，屏東是農業大縣，是全台花卉、蔬果及畜漁產重要生產基地，為發揮農業軟實力，縣府以農試所育成彩稻品種，種出不同造型的彩稻圖騰，並將園區融入以花卉、蔬果、稻米、水果、雜糧等農作為元素，譜出美麗可食地景圖案，每年不同主題的屏東熱帶農業博覽會，春節期間吸引造訪遊客屢創新高。潘孟安強調，今年熱博園區24大亮點主題，融合屏東農漁林畜產業，不僅好逛、好玩，更是優質伴手禮展示基地，觀迎全國眾春節假期來屏東走春，大家都有「春」。 今年熱博24個主題單元，包含迎春花海、瓜果長廊、灰姑娘的城堡(地景藝術)、蘭海雨林、大武山下蘭花館、樹藝雅石造景展、鳳梨仙子歡樂島、探索夢幻秘境(休閒農業)、水中的彩色派對(水產區)、犇轉運勢(畜產區)、玫瑰園、客家產業館、青草作物、雜糧好好玩、農村再生、農科專區、馬場體驗、毛孩玩很大、土地長出原文化(原民區)、熱帶農家、樂農市集、多肉植物區等，天天採果樂，豐富農事體驗活動。 熱博活動從2月6日至3月1日(除外休園一天)，共23天，早上9點開園至下午5點閉園，搭乘火車前來熱博遊客，可至屏東火車站前轉運站，搭乘熱博接駁公車至園區，詳情可上熱博官網查詢，內有豐富活動內容介紹，想報名週間活動朋友則請關注「屏東農好」臉書。