名家論壇》鬼才阿水／霸凌成樂趣？雞排妹事件看新媒衝擊

當新興媒體的價值觀衝擊傳統媒體。

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雞排妹鄭家純被性騷擾的事件越演越烈，翁立友歷經了一場不知所云的聲明記者會後，仍然不願與當事人面對面溝通，而知名經紀人孫德榮在受訪時表示：「既然她那麼不喜歡我們藝能界，我們就團結起來囉，不該有的垃圾就不要讓它進來」「連黃腔都不能開，那觀眾還看什麼」。

此一發言也正巧代表著傳統媒體與新興媒體的價值觀衝突。

孫德榮 - 1960年生的知名經紀人，培養過許多知名藝人，其中包括知名團體四大天王、羅密歐、5566、183club、七朵花、太極，LALA等團體，旗下知名藝人則有羅志祥、歐漢聲、孫協志、王仁甫、陳喬恩、趙虹喬、黃玉榮、張雨生等，當中尤其和羅志祥與陳喬恩失和難解。

說他走過並且帶過我們這個世代的電視生涯，我想絲毫不為過，在那個電視年代，霸凌可以用節目效果來帶過，性騷擾可以用節目需要來規避，彷彿提到「節目」就是一面免死金牌，就是一種能夠巧妙回答各式質疑的講法，所以那時的女性受到委屈只能隱忍，身旁每個人都會告訴你不要大驚小怪，甚至會有人用一種很扭曲的心態告訴你，只要你能熬過去，你就能從綠葉走出一片天。

我想台灣電視最經典的代表，莫過於「康熙來了。」小S更可說是節目中的代表。

一、不斷吃男明星豆腐

只要看見英俊挺拔的男明星，就會有各式吃男明星豆腐的事情出現，如果外型不好的，還會因此受到訕笑，說「老娘也是會挑的」「根本不屑吃你豆腐」等等之類的言論，而一旁的蔡康永則是樂在其中，彷彿身旁的女性做出這種行為無傷大雅，然後每當被新聞媒體詢問時，就會用一貫的口吻說道「哎呀，這就節目效果啦，大家不要在意。」

我想這檔節目在台灣的消失，也代表著台灣人越來越少人吃這一套，就像歌廳秀已經是上一個世代消失的回憶，「康熙來了」就是我們這個世代該消失的回憶。

至於他們去中國發展賺錢，那是他們的選擇，每個地方的歷經的程度本就不同，那邊的觀眾喜歡，不代表我們要跟著淪陷。

二、一而再再而三地拿霸凌當樂趣

康熙來了在後期還能維持觀眾的新鮮感與熱度，當中的配角「陳漢典」可說是功不可沒，如今已成電視圈一號人物的他，在長達多年的「康熙來了」節目中，可說是歷經各種霸凌與攻擊，他也曾在媒體專訪中曾經表示，他與兩位主持人並未有任何私交。

又打又踹你可以說女性的力道不足，不足以受到傷害。

又怒又吼你可以說節目的安排而已，不足以受到傷害。

久而久之習慣成自然，甚至連來賓對於陳漢典的不禮貌都無所謂，只要現場錄影的氣氛和樂融融，大家笑笑開心就可以。

還記得幾天前的霸凌事件嗎？他們也是說大家都在玩，開開玩笑而已，只是不小心太過頭了而已。

孫德榮自己也開了一個YT頻道，說是為了要跟上時代潮流，說穿了就是時代的洪流已經讓他沒有生存空間，過去在電視台的聲量與紅利，在如今的網路世代根本不甩他這一套，他想在這個世代再次打造明星，已經幾乎可說是不可能。

未來的網路世代發展為何，我們都不清楚，但可以想見的是電視將如同過去的廣播一般，永遠不會消失，也永遠會有一批優秀的從業人員堅守崗位，但他已經不再是人們的重心，剩下的只是讓我們孤單一人在家時，能夠有個聲音與畫面陪伴而已，至於內容為何，大家早已不在意。

難過卻很現實，曾經我踏入電視台的夢想，如今實現的卻是網路平台，就像我其實最想要做的，不是去傳統電視台或節目評論時事，而是能夠做一檔節目就是為了年輕世代，能夠用簡單的方式去認識台灣，認識台灣的政治發生了一切，當年輕人越早有政治萌芽，台灣就越有希望。

而不是像現在願意聊性經驗的網紅都遠大於聊政治的網紅。

最後，我能明白這時他的發言，是希望捍衛身為老電視人最後的一絲尊嚴，但請謹言慎行，不要讓我們連最後一點的期盼與尊重，都消失殆盡。

鬼才阿水原文

●作者：

鬼才阿水／每日21:00睡前推出一支影片。

鬼才阿水分享/生活/故事/娛樂/電玩為5大影片主軸，也會根據時事推出影片。

影片會邀請網紅、職人、創業家、模特兒、帥哥、美女等一同入鏡，分享不為人知的辛酸血淚與祕密。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。

▲孫德榮開轟雞排妹： 「不該有的垃圾不要進來。」（圖／記者翁新涵攝）