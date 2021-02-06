遇地震他光速逃跑　女團成員全體傻眼

從選秀節目出道的女團「風暴黑桃」，由裴頡、利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎、席子淇組成，6位平均24歲的女孩以全新團名「HUR」進軍樂壇，在成團後閉關魔鬼訓練3個月，終於在今年推出首支單曲《Pain Killer》，並正式宣布出道。而她們也分享在拍攝MV的趣事，在拍攝時遇到地震，沒想到身為男主角的

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新東家特別砸下上億資金，為HUR打造專屬的培訓發片計畫，培訓課程特別安排了舞蹈課、體能課、歌唱課、饒舌課、肢體課甚至連武術課都含括在內，3個月每天滿滿課程讓她們感到非常充實，而

▲▼女團HUR由C.Holly（前排左起）、連穎、巴倫月（後排左起）、裴頡、利善榛、席子淇組成。（圖／AOA ENTERTAINMENT LAB 提供）