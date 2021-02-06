遇地震他光速逃跑 女團成員全體傻眼
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-06 18:18:13
從選秀節目出道的女團「風暴黑桃」，由裴頡、利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎、席子淇組成，6位平均24歲的女孩以全新團名「HUR」進軍樂壇，在成團後閉關魔鬼訓練3個月，終於在今年推出首支單曲《Pain Killer》，並正式宣布出道。而她們也分享在拍攝MV的趣事，在拍攝時遇到地震，沒想到身為男主角的Marz23，竟然直接先跑，棄女孩於不顧。
新東家特別砸下上億資金，為HUR打造專屬的培訓發片計畫，培訓課程特別安排了舞蹈課、體能課、歌唱課、饒舌課、肢體課甚至連武術課都含括在內，3個月每天滿滿課程讓她們感到非常充實，而讓她們覺得最辛苦的部分是飲食管理，共同的煩惱都是吃不飽，子淇笑說：「由於公司希望我們健康地吃，除了要拍食物照片，也不能吃太多，但配上高強度的訓練，特別容易累跟餓！」HUR的主打歌《Pain Killer》MV世界觀特別設定在2050年，充滿機械科幻的時空背景，6位女孩化身各個武功高強的特攻隊女殺手，MV男主角則是由Marz23（阿夜）擔任，他首次為戲裸上身，還為了配合角色蓋掉全身刺青，他看著自己沒有刺青的自己笑說：「我的身體好像真的被重置了！」有趣的是，拍片臨時遇到大地震，整個攝影棚中所有搭景劇烈搖晃，當HUR團員以為是導演營造的拍攝效果，躺在手術台上本該無意識的Marz23竟第一個翻身逃開，6位女孩才驚覺跟著逃離，成為意外插曲。